Freizeitparks im Sommer 2023: Neue Highlights vorgestellt

München, 23.03.2023 | 13:58 | spi

Auch 2023 haben sich die zahlreichen Parkbetreiber wieder neue Attraktionen einfallen lassen, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Aber auch für Erwachsene ist wieder für ausreichend Adrenalin gesorgt. Der erste Schock kommt bereits mit den neuen Preisen: Fast alle Freizeitparks verlangen in diesem Sommer mehr Geld für Eintrittskarten. Doch wer frühzeitig online bucht, kann in den meisten Fällen wieder sparen.



Neue Achterbahnen, Rutschen und Shows bieten Deutschlands Freizeitparks im Jahr 2023.

In Deutschland gibt es mehr als 100 Freizeitparks. Jeder hat seine eigenen Besonderheiten und Themen. Die meisten starten Ende März bis Anfang April in die Sommersaison. Europa-Park, Heide-Park und Co. buhlen dann wieder um die Aufmerksamkeit von Familien und Adrenalinjunkies. Das Angebot reicht von großen und kleinen Achterbahnen und Fahrgeschäften über interaktive Attraktionen bis hin zu spannenden Shows und Filmen.Nass und wild geht es in der Wasserwelt Rulantica im Europa-Park auf einer Riesenrutsche zu. Auf Matten sausen Parkgäste ab zehn Jahren um die Wette. Wem das zu anstrengend ist, der kann im neuen Ruhebereich die Seele baumeln lassen. In den Europa-Park Kinos laufen außerdem zwei neue Filme. Im Hansa-Park erweitert ein neues Kinderkarussell das Angebot. Im Heide-Park hingegen wird derzeit die Hängeloopingbahn umgebaut. Dafür bietet der Freizeitpark in Soltau zwei neue Shows.Das Legoland Deutschland in Günzburg bei Ulm bekommt seine bis dato größte Erweiterung mit der Themenwelt Lego Mythica. Besucherinnen und Besucher des Baustein-Parks erwartet eine neue Achterbahn und ein großer Fantasy-Spielplatz. Im Movie Park lädt ab dem 24. März eine actiongeladene Stunt-Show zum Staunen ein. Ins Themenland Afrika mit Hängebrücken und Schluchten führt die neue Erlebnistour im Phantasialand.