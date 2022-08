Griechenland: Neue Corona-Maßnahmen im Herbst unwahrscheinlich

München, 18.08.2022 | 11:46 | soe

Griechenland wird voraussichtlich auch im Herbst keine neuen Corona-Maßnahmen erlassen. Wie Gesundheitsminister Thanos Plevris einem Fernsehsender sagte, wolle die Regierung statt offizieller Restriktionen eher auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger setzen. Sollte sich die Infektionsdynamik ändern und doch einige Einschränkungen erforderlich sein, würden diese mild ausfallen.



Die Einschätzung der aktuellen epidemiologischen Daten veranlasste Plevris zu einem optimistischen Blick auf den Herbst. Dank milderer Corona-Varianten, etablierten Behandlungsprotokollen, einer hohen Impfrate und antiviralen Medikamenten seien die bisher genutzten Maßnahmen und Beschränkungen wie Lockdowns nicht mehr notwendig. Ganz ausschließen wollte der Minister mögliche Einschränkungen von offizieller Seite jedoch nicht. Experten und Expertinnen rechnen für den Herbst mit neuen Infektionswellen, die möglicherweise das Pandemiegeschehen verändern könnten. In diesem Fall seien jedoch Empfehlungen statt Zwangsmaßnahmen geplant, die nicht restriktiv sind.Plevris erinnerte daran, dass bereits jetzt empfohlen wird, in öffentlichen Innenräumen und überfüllten Bereichen weiterhin Masken zu tragen. In diesem Sinne sollten die Menschen ihrer individuellen Verantwortung weiter nachkommen und den Schutz auch ohne Maskenpflicht immer dann tragen, wenn das Infektionsrisiko in Menschenmengen oder bei schlechter Belüftung erhöht ist. Im September will das griechische Gesundheitsministerium die epidemiologische Lage erneut prüfen und anhand der Auslastung des Gesundheitssystems entscheiden, ob weitere Schritte erforderlich sind.Griechenland will seine Beliebtheit bei internationalen Touristen und Touristinnen in diesem Jahr nutzen und hat die Urlaubssaison bis zum Ende des Jahres verlängert. Damit soll es möglich sein, auch in den Monaten der Nebensaison wie gewohnt Urlaub zu machen und von geöffneten Hotelanlagen, Restaurants und Sehenswürdigkeiten zu profitieren. Nach dem Ende der Corona-Reisebeschränkungen kommen wieder ebenso viele Besucher und Besucherinnen aus dem Ausland nach Hellas wie zuvor, teils werden die Ankunftszahlen von 2019 sogar übertroffen. Durch die Verlängerung der Saison sollen die Einbußen ausgeglichen werden, die das Land während der Pandemie erlitt.