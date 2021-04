Griechenland: Corona-Maßnahmen ab 5. April leicht gelockert

München, 01.04.2021 | 11:48 | soe

Griechenland hat leichte Lockerungen der aktuellen Corona-Maßnahmen im Land angekündigt. So soll es den Geschäften des Einzelhandels ab dem 5. April wieder gestattet werden, für Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung zu öffnen sowie die Abholung bestellter Waren anzubieten. Außerdem dürfen sich die Menschen künftig an den Wochenenden wieder etwas freier bewegen.



In einer Bekanntmachung der griechischen Behörden vom 31. März wurden die Lockerungen für griechische Geschäfte in Aussicht gestellt und später durch den stellvertretenden Katastrophenschutzminister Nikos Hardalias in einer Fernsehansprache konkretisiert. Demnach dürfen ab Ostermontag auch Läden ohne Waren des täglichen Bedarfs unter Einschränkungen den Betrieb aufnehmen. Vorgesehen sind die Vergabe von „Click & Shop“-Terminen für Kunden, die sich dann für bis zu drei Stunden in den Geschäften aufhalten dürfen. Auch die persönliche Abholung von zuvor online bestellten Waren wird wieder erlaubt. Dies gilt jedoch nur für kleinere Läden, Einkaufszentren müssen weiterhin geschlossen bleiben.Zusätzlich zu den Lockerungen gibt es zeitnah auch mehr Bewegungsfreiheit für die griechischen Bürger, welche bereits ab dem 3. April herrschen soll. Dann dürfen wieder Familien oder Gruppen von bis zu drei Personen an den Wochenenden zwischen Gemeinden reisen, wenn sie dabei die gängigen Hygienemaßnahmen einhalten und die Reise zuvor per SMS bei den Behörden anmelden. Den Menschen soll auf diese Weise ermöglicht werden, im Frühjahr mehr Zeit im Freien zu verbringen.Noch bis mindestens zum 5. April müssen sich alle Einreisenden in Griechenland in eine siebentägige Quarantäne begeben. Dies gilt sowohl für Flugpassagiere, als auch für Ankünfte auf dem See- oder Landweg. Zusätzlich müssen die Ankömmlinge über Luft und Land einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorweisen. In Einzelfällen wird bei der Ankunft zusätzlich ein Antigen-Schnelltest durchgeführt, für den dem Reisenden jedoch keine Kosten entstehen.