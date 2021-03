Corona: Griechenland verlängert Einreisebeschränkungen bis 22. März

München, 08.03.2021 | 08:59 | cge

Die coronabedingten Beschränkungen für den Einreiseverkehr nach Griechenland wurden um zwei weitere Wochen verlängert. Allen Einreisenden aus dem Ausland ist vorgeschrieben, einen negativen Corona-Test vorzulegen und sich für sieben Tage in Selbstisolation zu begeben. Innerhalb Griechenlands bleiben außerdem nicht notwendige Flugreisen bis zum 16. März untersagt.



Griechenland verlängert die Einreisebeschränkungen bis zum 22. März.

Einreisende nach Griechenland müssen sich online über das „Passenger Locator Form“ anmelden. Sie erhalten dann spätestens am Tag ihrer Einreise nach Griechenland eine E-Mail mit einem QR-Code. Dieser muss beim Check-in oder Boarding vorgezeigt werden. Zudem ist die Vorlage eines negativen PCR-Tests obligatorisch, der bei Ankunft in Griechenland nicht älter als 72 Stunden sein darf. In Einzelfällen wird zusätzlich ein Schnelltest durchgeführt, sofern die Angaben im Passenger Locator Form diesen nötig machen. Für Reisende aus Albanien, Nordmazedonien, Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich ist der Schnelltest bei Einreise immer vorgesehen. Darüber hinaus besteht weiterhin für alle Einreisenden eine siebentägige Quarantänepflicht.Auch die Reisebeschränkungen für Inlandsflüge wurden erneut verlängert. Zwischen den einzelnen griechischen Präfekturen sind Flugreisen bis zum 16. März um 6 Uhr nur aus unbedingt notwendigen Gründen erlaubt. Zu diesen zählen Reisen zu medizinischen und beruflichen Zwecken sowie für Familienzusammenführungen und die Rückkehr zum Hauptwohnsitz.Griechenland ist stark vom Coronavirus betroffen. Das komplette Land wird seit dem 7. März vom Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft, nachdem zuletzt nur die Regionen Zentralmakedonien, Attika, Mittelgriechenland und Westgriechenland ein erhöhtes Risiko aufwiesen. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den südeuropäischen Staat. Griechenland befindet sich derzeit in einem landesweiten Lockdown, das gesellschaftliche Leben ist stark eingeschränkt.