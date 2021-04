Griechenland: Keine Quarantäne schon ab 19. April?

München, 15.04.2021 | 10:19 | soe

Griechenland will die Einreisebeschränkungen offenbar schon früher als angekündigt lockern. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist ein Wegfall der Quarantäne für viele Reisende bereits ab dem 19. April geplant, bevor sich das Land am 14. Mai offiziell wieder für den Tourismus öffnet. Damit dürften auch Urlauber aus Deutschland ab kommendem Montag mit Impfung oder negativem Corona-Test quarantänefrei nach Griechenland einreisen. Eine offizielle Bestätigung seitens der Behörden steht jedoch noch aus.



Für Einreisen aus der Europäischen Union sowie Großbritannien, Serbien, aus den USA und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll bereits ab dem 19. April keine Quarantänepflicht mehr bestehen. Die Reisenden müssen jedoch eine vollständige, aus zwei Dosen bestehende Corona-Impfung oder einen negativen PCR-Test nachweisen, der frühestens 72 Stunden vor der Ankunft vorgenommen wurde. Für Einreisende aus Israel gilt diese Regelung schon seit einigen Wochen. Die geplante Neuerung gab ein hochrangiger Beamter des Tourismusministeriums gegenüber Reuters bekannt, der jedoch anonym bleiben will.Nach Aussage des Ministerialbeamten sei die quarantänefreie Einreise aus den genannten Ländern ab der kommenden Woche zunächst auf gewisse Flughäfen beschränkt. Neben dem Airport der Hauptstadt Athen zählen auch die Flughäfen in Thessaloniki, Heraklion und Chania auf Kreta, Rhodos, Kos, Korfu und auf den Kykladen-Inseln Mykonos sowie Santorini dazu. Auf dem Landweg soll die frühzeitig erleichterte Einreise an zwei Grenzübergängen möglich sein, die jedoch nicht konkret genannt werden. Die Lockerungen bereiten den Weg für die offizielle Öffnung des griechischen Tourismussektors am 14. Mai. Dieses Datum wird von offizieller Seite auch weiterhin als Beginn der quarantänefreien Einreise angegeben.Als Grund für die vorzeitige Lockerung wird die Notwendigkeit genannt, die Kontrollsysteme der Einreise zu testen. Demnach erwartet das griechische Tourismusministerium ab dem 19. April noch keine großen Besucherströme und will das Einreise-Prozedere an den ausgewählten Flughäfen und Grenzübergängen zunächst mit geringerer Auslastung in der Praxis anwenden. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis betonte am 14. April erneut, dass die Öffnung im Land mit größter Vorsicht erfolgen soll. Derzeit sind Reisen innerhalb Griechenlands nur mit starken Einschränkungen gestattet. Aus deutscher Sicht gilt das Land seit dem 7. März wieder als Corona-Risikogebiet.