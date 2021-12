Griechenland fordert PCR-Test bei Einreise auch von Geimpften

München, 16.12.2021 | 08:19 | soe

Griechenland verschärft mit Wirkung zum 19. Dezember seine Einreisebestimmungen. Ab dann müssen alle Einreisenden, auch vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und von ihm Genesene, einen negativen PCR-Test vorlegen. Die Maßnahme gilt gemäß Aussage des griechischen Gesundheitsministeriums für alle Abreiseländer gleichermaßen.



Griechenland verlangt ab dem 19. Dezember von allen Einreisenden einen negativen PCR-Test, auch von Geimpften.

In einer knappen Mitteilung vom 15. Dezember verkündet das Gesundheitsministerium Griechenlands die ab kommendem Sonntag um 6 Uhr greifende neue Einreiseregelung. Demnach darf der dann von allen Reisenden geforderte PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Ausnahmen von der neuen generellen Testpflicht gibt es nur für Ankommende, die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben.Erst kürzlich hatten die griechischen Gesundheitsbehörden die Geltungsdauer von Corona-Genesungsnachweisen verkürzt. Waren diese zuvor sechs Monate lang als Einreise- und Zutrittsvoraussetzung für viele Bereiche des täglichen Lebens anerkannt worden, verlieren sie künftig bereits nach drei Monaten ihre Gültigkeit. Dies gilt auch für genesene Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland, die nach Griechenland einreisen möchten. Mit der neuen PCR-Testpflicht werden die Einreiseregeln nach Griechenland nun zusätzlich strenger, ein Impf- oder Genesungsnachweis berechtigt nicht mehr zum Grenzübertritt. Auch Antigen-Schnelltests reichen für die Einreise nicht mehr aus.Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage in Griechenland kommt die Verschärfung der Einreisebestimmungen eher überraschend, das Land erholt sich seit drei Wochen kontinuierlich von der bislang heftigsten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand zum 16. Dezember mit 319,6 auf noch immer relativ hohem Niveau, jedoch mit sinkender Tendenz. Sorgen bereitet den Behörden jedoch die sich verbreitende Omikron-Mutation des Coronavirus, welche als äußerst ansteckend gilt. Im Hinblick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage hatte die griechische Regierung bereits umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um ein Aufflammen der Pandemie durch den familiären Reiseverkehr zu verhindern. So fand zwischen dem 6. und 11. Dezember eine landesweite generelle Testaktion statt, eine weitere soll nach den Weihnachtsferien folgen. Zudem gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens in Griechenland eine 2G-Zutrittsregelung.