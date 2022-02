Griechenland: Testpflicht bei Einreise entfällt für Geimpfte

München, 07.02.2022 | 09:29 | soe

Griechenland hat mit Wirkung zum 7. Februar die Einreisebestimmungen gelockert. Ab heute genügt ein gültiges digitales COVID-Zertifikat der EU, um in das südosteuropäische Land einreisen zu dürfen. Die seit Dezember geltende zusätzliche Testpflicht für Geimpfte entfällt. Damit passt Griechenland seine Einreiseregeln an die von der Europäischen Union empfohlenen Kriterien an.



Seit dem 24. Dezember forderte Griechenland von allen Einreisenden ab fünf Jahren unabhängig von ihrem Impf- oder Genesungsstatus ein negatives Testergebnis für die Einreise, zugelassen waren dafür maximal 72 Stunden alte PCR-Tests sowie höchstens 24 Stunden alte Antigentests. Eingeführt wurde die striktere Regelung, um die Verbreitung der Omikron-Mutation einzudämmen. Seit heute können Inhaber und Inhaberinnen eines digitalen COVID-Zertifikats der EU jedoch wieder ohne zusätzlichen Test nach Griechenland einreisen. Gesundheitsminister Thanos Plevris gab den entsprechenden Beschluss am vergangenen Freitag gegenüber dem griechischen Sender ERT bekannt.Griechenland folgt mit der Lockerung einer Empfehlung der Europäischen Union, welche ihre Mitgliedsstaaten zu einer Anerkennung des digitalen COVID-Zertifikats als alleinige Einreisevoraussetzung ab dem 1. Februar aufgefordert hatte. Seither hatten bereits andere Länder, unter anderem Italien, reagiert und zusätzliche Einreisebeschränkungen für Reisen innerhalb Europas abgeschafft. Es handelt sich allerdings lediglich um eine Empfehlung der EU, an deren Umsetzung die einzelnen Staaten nicht verpflichtend gebunden sind. Deutschland hält beispielsweise noch immer an weiteren Auflagen fest, darunter die Quarantänevorschrift für Einreisende aus Corona-Hochrisikogebieten.Das europäische Impfzertifikat erkennt Griechenland, ebenfalls nach dem von der EU empfohlenen Standard, neun Monate nach Abschluss des Grundimpfschemas an. Anschließend wird der Nachweis einer Auffrischungsimpfung nötig. Auch innerhalb des Landes muss das Zertifikat vielerorts vorgezeigt werden, um beispielsweise Zugang zu Restaurants und Bars zu erhalten. Deren Besuch ist in dem beliebten Urlaubsland seit Monaten ausschließlich Geimpften und Genesenen vorbehalten. Griechenlands Tourismusminister begrüßte indes die erleichterten Einreisebedingungen und kündigte an, bereits ab dem 1. März in die touristische Sommersaison starten zu wollen.