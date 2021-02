Griechenland verlängert Corona-Einreisebeschränkungen bis 22. Februar

München, 08.02.2021 | 08:48 | soe

Griechenland hat die coronabedingten Beschränkungen für In- und Auslandsreisen ein weiteres Mal verlängert. Innerhalb des Landes bleiben nicht notwendige Flugreisen bis zum 15. Februar verboten, für Einreisen aus dem Ausland gelten die Reisebeschränkungen nun bis zum 22. Februar. Damit bleibt auch die siebentägige Quarantänepflicht für zwei weitere Wochen in Kraft.



Den Beschluss zur Verlängerung der Beschränkungen traf die griechische Zivilluftfahrtbehörde HCAA, um eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Griechenland verzeichnet seit Ende Januar wieder eine ansteigende Infektionskurve. Aus diesem Grund bleiben bis zum 15. Februar um 6 Uhr die Reisen zwischen den griechischen Präfekturen nur aus zwingend notwendigen Gründen erlaubt. Zu diesen zählen Familienzusammenführungen, Dienstreisen sowie Reisen zu medizinischen Zwecken. Fracht-, Militär- und humanitäre Flüge sind ebenfalls von dem Verbot ausgenommen.Der internationale Reiseverkehr wird sogar bis zum 22. Februar beschränkt. Bis zu diesem Datum müssen alle Passagiere von internationalen Flügen nach Griechenland ein Passenger Locator Form ausfüllen, dies gilt auch für griechische Staatsbürger auf dem Weg ins Ausland. Darüber hinaus ist für alle aus dem Ausland einreisenden Personen weiterhin ein negativer PCR-Pflicht, der bei Ankunft in Griechenland höchstens 72 Stunden alt sein darf. Ja nach den auf dem Passenger Locator Form angegebenen Daten können Einreisende durch die Behörden aufgefordert werden, zusätzlich bei der Einreise einen Corona-Schnelltest vornehmen zu lassen. Darüber hinaus bleibt die Quarantänepflicht in Kraft. Sie gilt für alle Einreisenden aus dem Ausland und umfasst eine siebentägige Isolation in der Unterkunft.Auch das Robert Koch-Institut reagierte auf die erneut ansteigenden Corona-Fallzahlen in Griechenland. Seit dem 7. Februar gelten die Regionen Attika und Mittelgriechenland wieder als Risikogebiete, das umfasst auch die Hauptstadt Athen. Parallel dazu wurde eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes erlassen.