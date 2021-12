Griechenland: Weihnachtsmärkte nur für Geimpfte und Genesene zugänglich

München, 07.12.2021 | 12:27 | soe

Griechenland beschränkt in diesem Winter im Rahmen der Corona-Maßnahmen auch den Zugang zu Weihnachtsmärkten. Wie Gesundheitsminister Thanos Plevris am 2. Dezember bekanntgab, dürfen ausschließlich Geimpfte und Genesene die überall im Land aufgebauten Themenparks besuchen, dafür ist ein entsprechender Nachweis vorzuzeigen. Für Kinder gibt es Schnelltests am Einlass.



Genesene müssen darüber hinaus beachten, dass für die Diagnose ihrer Infektion ausschließlich positive PCR-Tests anerkannt werden, ein Antigen-Schnelltest ist hierfür nicht ausreichend. Für das Zertifikat gilt, ebenso wie für den Impfnachweis, eine Gültigkeitsbegrenzung von sechs Monaten. Kinder zwischen vier und 17 Jahren müssen vor Ort am Eingang der Weihnachtsmärkte einen Selbsttest durchführen, analog wird in Griechenland auch der Zutritt zu Restaurants für Minderjährige geregelt.Die in Griechenland verbreiteten weihnachtlichen Themendörfer dürfen in diesem Jahr darüber hinaus nur unter Einhaltung einer Maskenpflicht besucht werden. Diese gilt in allen Innenbereichen ebenso wie unter freiem Himmel, es sollen für alle Besucher und Besucherinnen kostenfreie Masken zur Verfügung gestellt werden. Zudem gibt es an allen Attraktionen und Fahrgeschäften Desinfektionsmittel. Weitere Sicherheit soll eine Kontrolle der Besucherströme bieten, die stets nur in eine Richtung führen dürfen. Um dies zu gewährleisten, sind die Gelände der Weihnachtsparks zu umzäunen und mit getrennten Ein- und Ausgängen zu versehen. Außerdem darf je 5 Quadratmeter Geländegröße nur eine Person eingelassen werden.Um Epidemieschwerpunkte erkennen und nach Möglichkeit noch vor dem Weihnachtsfest bekämpfen zu können, findet in Griechenland vom 6. bis zum 11. Dezember eine großangelegte Testaktion statt. In dieser Zeit erhalten alle erwachsenen Bürger und Bürgerinnen einen kostenlosen Selbsttest, unabhängig von ihrem Impfstatus. Eine zweite Testwelle soll in der Woche nach den Weihnachtsferien stattfinden. Darüber hinaus haben die griechischen Behörden eine Corona-Impfpflicht für alle Personen ab 60 Jahren erlassen. Diese müssen spätestens bis zum 16. Januar 2022 mit mindestens einer Dosis geimpft worden sein, andernfalls drohen Geldbußen von 100 Euro monatlich.