Großbritannien: Corona-Quarantäne in Hotels beschlossen

München, 28.01.2021 | 09:19 | rpr

Großbritannien plant im Zuge der Corona-Pandemie eine weitere Schutzmaßnahme vor der Einschleppung weiterer Virus-Mutationen. Wie Premierminister Boris Johnson am Abend des 27. Januar verkündete, sollen sich Einreisende aus Gebieten der sogenannten „Roten Liste“ künftig in eine zehntägige Quarantäne in von der Regierung bereitgestellten Unterkünfte begeben. Dazu zählen unter anderem auch Hotels.



Die Quarantäneregelung soll nur für in Großbritannien Ansässige gelten. Für ausländische Einreisende ohne festen Wohnsitz im Vereinigten Königreich tritt ein Einreiseverbot aus Gebieten der „Roten Liste“ in Kraft. Dazu zählen aktuell 22 Länder – unter anderem in Südamerika, im Süden Afrikas sowie Portugal. Vor allem letzteres Land weist aktuell drastisch ansteigende Fallzahlen auf, die auf eine Verbreitung einer weiteren hochansteckenden Corona-Mutation zurückzuführen sind. Die Kosten für die Hotel-Quarantäne in Großbritannien sind Berichten zufolge von den Einreisenden selbst zu tragen, weitere Informationen folgen noch.Die Pandemie-Lage in Großbritannien und Nordirland erweist sich bereits seit Ende vergangenen Jahres als besonders schwerwiegend. Das Vereinigte Königreich verzeichnete als erstes Land eine neuartige Virus-Mutation, die sich als weit ansteckender erwies. Der britische Innenminister Priti Patel äußerte am vergangenen Mittwochabend das Ziel, die Zahl der Reisenden auf das absolute Minimum jener zu reduzieren, für die Reisen „absolut wesentlich“ seien. Derzeit befindet sich das Land in einem harten Lockdown, der bis mindestens 22. Februar andauern soll.Einreisen nach Großbritannien und Nordirland sind derzeit aus touristischen Gründen nicht möglich. Wer dennoch aus triftigen Gründen eine Reise in das Vereinigte Königreich antritt, muss vor Einreise einen negativen COVID-19-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist, sowie eine elektronische Anmeldung vorweisen. Des Weiteren müssen sich Reisende aus Deutschland anschließend in eine zehntägige Quarantäne begeben, die durch einen zweiten negativen Corona-Test nach fünf Tagen frühzeitig beendet werden kann. Aus deutscher Sicht gilt Großbritannien seit dem 13. Januar 2021 als Virusvarianten-Gebiet. Auch hier ist bei Einreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests notwendig, ebenso muss einer Anmeldepflicht und einer zehntägigen Quarantäne nachgekommen werden.