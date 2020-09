Großbritannien verschärft Corona-Maßnahmen

München, 22.09.2020 | 09:09 | lvo

Das Vereinigte Königreich fährt härtere Geschütze gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf. Wie die Regierung am Montag verkündete, soll es künftig eine Sperrstunde geben. Gastlokale dürfen laut einem Bericht des Reisemagazins FVW dann nur noch bis 22 Uhr öffnen.



Großbritannien führt eine Pub-Sperrstunde zum Corona-Schutz ein. © Volkmann

Sowohl Restaurants als auch Pubs müssen ab Donnerstag, 24. September, spätestens um 22 Uhr schließen. Zudem wird der Service nur noch am Tisch erlaubt sein, ein Anstehen an der Bar ist nicht gestattet. In der Mitteilung der Regierung hieß es obendrein, dass angesichts der rapide ansteigenden Neuinfektionszahlen über eine Zwangspause nachgedacht wird. Es bestehe demnach die Möglichkeit, das öffentliche Leben temporär herunterzufahren, beispielsweise mittels einer zwei- bis dreiwöchigen Schließung von Gastlokalen. In weiten Teilen Nordostenglands, Nordirlands und von Wales herrschen bereits jetzt strengere Corona-Maßnahmen vor.Deutsche Touristen dürfen seit Juli wieder quarantänefrei nach Großbritannien einreisen, sofern sie sich in den 14 Tagen zuvor in vom Vereinigten Königreich als sicher eingestuften Ländern aufgehalten haben. Die Liste dieser Länder, die sogenannten „travel corridors“, ist online auf der Website der britischen Regierung abrufbar. Ab 48 Stunden vor der Einreise ist zudem eine elektronische Anmeldung durchzuführen.