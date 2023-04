Großbritannien: Neue CT-Scanner am London City Airport

München, 14.04.2023 | 15:07 | ksu

Der London City Airport ist in Großbritannien nun der erste Flughafen, der neue CT-Scanner in der Handgepäckkontrolle einsetzt. Die neue Technologie ermöglicht so eine schnellere Abfertigung der Fluggäste, indem diese Flüssigkeiten oder Laptops nicht mehr aus ihrem Handgepäck herausnehmen müssen. Auch in Deutschland kommt diese Technik bereits an zwei Flughäfen zum Einsatz.





Die neuen CT-Scanner setzen sich an immer mehr Flughäfen durch. © Lufthansa Group

Die neue Technologie der Gepäckkontrolle mit CT-Scannern setzt sich an immer mehr Flughäfen durch. Auch in Großbritannien ist diese nun am London City Airport im Einsatz. Für Reisende bedeutet das eine komfortablere und schnellere Abfertigung an der Handgepäckkontrolle. So müssen sie mit dem neuen Scanner Laptops und Flüssigkeiten nicht mehr separat aufs Band legen. Außerdem dürfen nun auch Getränkeflaschen bis zu einem Volumen von zwei Litern mit in die Sicherheitszone und demzufolge auch ins Flugzeug genommen werden.Die Scanner basieren auf der Technik medizinischer Computertomografien (CT) und können „mehrere Hundert zweidimensionale Bilder pro Sekunde aus nahezu jeder Position“ aufnehmen, so Hans Joachim Schöpe, Produktmanager der Herstellerfirma Smiths Detection. Diese Bilder werden anschließend mittels Computerprogrammen zu einem dreidimensionalen Bild zusammengesetzt und ermöglichen so eine präzisere Bildgebung. Flüssigkeiten oder Sprengstoffe können durch das Sicherheitspersonal deutlich einfacher identifiziert werden. Mittels der neuen CT-Scanner könnte damit langfristig sogar die 100-Milliliter-Regelung für das Handgepäck fallen.Wie durch das Unternehmen bekannt gegeben wurde, zeigen Flughäfen großes Interesse an der neuen Technologie. Bereits seit Ende 2020 sind die ersten Geräte an den Flughäfen von Mailand im Einsatz. Auch in Deutschland profitieren Reisende von den CT-Scannern und erleichtern an den Airports München und Frankfurt am Main die Abfertigung an den Handgepäckkontrollen.