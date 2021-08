Großbritannien streicht Quarantäne für ungeimpfte Deutsche

München, 05.08.2021 | 15:41 | soe

Großbritannien schafft die Quarantäne für alle Einreisenden aus Deutschland ab. Seit dem 2. August dürfen bereits Personen mit vollständigem Impfschutz ohne Isolationszeit in den Inselstaat einreisen, ab dem 8. August um 4 Uhr Ortszeit entfällt die Quarantänepflicht auch für Ungeimpfte. Gleiches gilt für nach Großbritannien Einreisende aus Österreich und Norwegen.



Großbritannien hat seine Einstufung der Länder anhand des eigenen Ampelsystems erneut aktualisiert und dabei Deutschland sowie mehrere andere europäische Länder auf die Grüne Liste gesetzt. Damit gehen erleichterte Einreisebedingungen einher. Ab kommendem Sonntag um 4 Uhr müssen sich alle Einreisenden aus den herabgestuften Staaten bei Einreise nach Großbritannien nicht mehr in Quarantäne begeben, die zuvor zehn Tage betrug. In England wurde eine Freitestmöglichkeit nach Tag fünf gewährt, in Schottland war dies gar nicht möglich. Vom 8. August an benötigen Einreisende aus Deutschland nur noch einen negativen Corona-Test, der bei der Ankunft maximal drei Tage alt sein darf. Spätestens zwei Tage nach der Einreise wird ein weiterer PCR-Test fällig, der auf eigene Kosten erfolgt. Neben Deutschland, Österreich und Norwegen stehen ab dem 8. August auch Slowenien, die Slowakei, Lettland und Rumänien neu auf Großbritanniens Grüner Liste.Zwar können ab dem 8. August auch Ungeimpfte aus Deutschland ohne Quarantäne nach Großbritannien einreisen, sie müssen sich zum jetzigen Stand jedoch weiterhin nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik isolieren. Da der Staat aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet eingestuft ist, können nur Personen mit vollständigem Impfschutz oder Genesung die Quarantäne nach der Einreise mit einem entsprechenden Nachweis umgehen. Für alle anderen Personen gilt eine Isolationszeit von zehn Tagen, die nach Tag fünf mit einem negativen Testergebnis vorzeitig beendet werden kann.England hatte zum 19. Juli nahezu alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Land mitten in einer neuen Pandemiewelle, die mit bis zu 50.000 täglichen Neuinfektionen ihren Höhepunkt erreichte. Allen Befürchtungen zum Trotz verschlimmerte sich diese Situation nach dem Entfall der Maßnahmen jedoch nicht. Stattdessen sinken die Fallzahlen kontinuierlich, was unter anderem mit der Nutzung einer Corona-Quarantäne-App und dem Abflauen der Nachwirkungen der Fußball-Europameisterschaft erklärt wird. Experten raten jedoch weiterhin zur Vorsicht.