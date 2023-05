Das sind die günstigsten Städtetrips in Europa

München, 26.05.2023 | 13:54 | twi

Das britische Unternehmen Post Office hat seine alljährliche Liste der günstigsten Städtetrips in Europa herausgegeben. Erstmals führt die portugiesische Hauptstadt Lissabon das Ranking an. Unter den ersten zehn finden sich wie auch in den Vorjahren zahlreiche osteuropäische Städte.



Lissabon ist das günstigste Städtereisenziel 2023.

Lissabon ist nicht nur das günstigste Städtereiseziel Europas, sondern schlägt die weiteren untersuchten Städte auch hinsichtlich dessen, was Reisenden geboten wird. Lobend hervorgehoben wird vor allem, dass die Preise in der portugiesischen Hauptstadt im Vergleich zum Vorjahr nur um zwei Prozent gestiegen seien. Die niedrigen Kosten für Speisen und Getränke sowie für Unterkünfte sorgen für Lissabons Spitzenplatzierung vor der litauischen Hauptstadt Vilnius. Diese ist nur marginal teurer als Lissabon und überzeugt vor allem mit günstigen Preisen für den öffentlichen Nahverkehr und Flughafen-Transfer. Komplettiert wird das Siegertreppchen von der polnischen Universitätsstadt Krakau, die ihre Platzierung aus dem Vorjahr mit niedrigen ÖPNV-Preisen und günstigen Unterkünften verteidigen konnte.Griechenlands Hauptstadt Athen, im vergangenen Jahr noch Sieger, muss sich 2023 mit dem vierten Platz begnügen. Als zweite portugiesische Stadt findet sich Porto auf Rang sechs wieder. Vor allem im Osten und Südosten Europas lassen sich laut der Studie günstige Städtereisen unternehmen. So liegt Riga in Lettland auf dem fünften Platz, die kroatische Hauptstadt Zagreb auf Rang sieben, Budapest in Ungarn ist achtplatziert und damit nur wenig günstiger als Warschau. Komplettiert wird die Top Ten von der nordfranzösischen Stadt Lille. Kulturreisende sollten zudem Dublin im Blick behalten. Zwar sind Unterkünfte in der irischen Hauptstadt recht preisintensiv, viele Museen und Galerien lassen sich jedoch kostenfrei besuchen, auch darüber hinaus sind die Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten vergleichsweise günstig.Schlusslicht der 35 untersuchten Städte ist Amsterdam. Auch Venedig und Paris gehören zu den Städten, in denen ein Citytrip etwas preisintensiver ausfällt. Für die Studie stellte man zwölf Kriterien auf und verglich diese miteinander. So wurden die Preise für zwei Übernachtungen im Drei-Sterne-Hotel, die Eintrittspreise für Sehenswürdigkeiten, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und die Kosten für Essen und Trinken betrachtet. Um die Preise vergleichbar zu halten, nutzte man die Wechselkurse von Anfang Mai. Die Autorinnen und Autoren der Studie ermittelten die Preise für vergleichbare Angebote entweder online oder erhielten sie von den Tourismusbüros der untersuchten Städte.