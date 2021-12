Hamburg: Miniatur Wunderland eröffnet Rio de Janeiro-Abschnitt

München, 07.12.2021 | 16:01 | soe

Die Copacabana liegt seit dem 1. Dezember nicht weit vom Hamburger Elbstrand entfernt: Das Miniatur Wunderland bietet Besuchern und Besucherinnen als neue Attraktion eine Nachbildung von Rio de Janeiro. Die brasilianische Metropole weiht ein neues Gebäude der beliebten Hamburger Sehenswürdigkeit ein.



Am 1. Dezember 2021 wurde der Rio de Janeiro-Abschnitt des Miniatur Wunderland Hamburg eröffnet. © Miniatur Wunderland Hamburg

Nach rund 60.000 Arbeitsstunden und einer Investitionssumme von 1,5 Millionen Euro ist das Miniatur Wunderland seit diesem Monat um ein Highlight reicher. Auf 46 Quadratmetern erstreckt sich eine Darstellung der Großstadt am Zuckerhut inklusive eines mit Publikum und Sambatanzenden gefüllten Sambodroms, des berühmten Strandabschnitts der Copacabana und des charakteristischen Bergpanoramas. Aber auch die Favelas von Rio, Siedlungen der ärmeren Bevölkerungsschichten, werden gezeigt. Mitten durch die bunte Landschaft, die von 20.000 Figuren bevölkert und 12.000 Bäumen bewachsen wird, verkehren digital gesteuerte Züge, Seil- und Straßenbahnen.Der Rio-Abschnitt befindet sich in einem neuen Gebäude des Miniatur Wunderlandes, welches durch eine Brücke über den Kehrwiederfleet mit dem Stammhaus verbunden wird. Auf den dortigen 3.000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche könne die Ausstellung in den kommenden zehn Jahren weiter umfangreich wachsen, wie Gründer Frederick Braun gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk sagte. Mehr als zehn Jahre Planungs- und Bauzeit sind der Eröffnung des neuen Hauses vorausgegangen, für die Fertigstellung des Abschnitts zu Rio de Janeiro wurden vier Jahre benötigt.Die größte Modelleisenbahn der Welt ist nicht nur Hamburgs, sondern auch ganz Deutschlands beliebtestes Touristenziel. In den 20 Jahren seines Bestehens zog das Miniatur Wunderland rund 20 Millionen Gäste aus aller Welt an. Es liegt in der historischen, von Fleeten durchzogenen Speicherstadt und beherbergt auf mehr als 1.545 Quadratmetern über 16 Kilometer Gleise im Maßstab von 1:87. Neben den drei zuerst erbauten Abschnitten, die Mittel- und Süddeutschland nachbilden, gibt es unter anderem auch Mini-Modelle von Las Vegas, der Toskana und einer fiktiven Stadt namens Knuffingen.