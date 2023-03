World Happiness Report 2023: Glück auf, Finnland!

München, 21.03.2023 | 15:59 | spi

Die Finninnen und Finnen sind laut World Happiness Report 2023 erneut die glücklichsten Menschen der Welt. Ob es an der kalten Luft liegt oder an der Saunakultur? Die nordischen Länder führen das Ranking schon seit Jahren an. Deutschland verpasst hingegen wieder einmal den Sprung unter die Top Ten und fällt sogar um zwei Plätze zurück.



Seit sechs Jahren steht Finnland unangefochten an der Spitze des World Happiness Reports.



Lässt sich Glück überhaupt messen?



Hinter dem Glücksbericht stehen keine Philosophinnen und Philosophen, sondern eine Initiative der Vereinten Nationen. Anhand konkreter Daten kann Glück in Zahlen gefasst werden. Die Lebenszufriedenheit errechnet sich aus fünf Schlüsselfaktoren: Abwesenheit von Korruption, Einkommen, Freiheit, Gesundheit und soziale Unterstützung. Es finden also keine Umfragen in den Ländern statt, sondern nur Analysen und Synthesen.



Urlaub in glücklichen Ländern



Titelverteidiger Finnland führt das Rennen um den Weltglücksbericht 2023 mit großem Abstand vor dem Zweitplatzierten Dänemark an, gefolgt von Island, Israel und den Niederlanden. Die skandinavischen Länder Schweden und Norwegen belegen die Plätze sechs und sieben. Es folgen Luxemburg und die Schweiz. Neuseeland liegt knapp vor Österreich auf Platz zehn. Deutschland erreicht 2023 nur noch Rang 16 hinter den USA. Litauen hingegen zählt in diesem Jahr erstmals zu den 20 glücklichsten Nationen.

