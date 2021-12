Hongkong schließt Grenzen für Reisende aus Deutschland

München, 02.12.2021 | 10:07 | soe

Hongkong verbietet seit dem 2. Dezember Einreisen aus Deutschland. Da die Bundesrepublik von der chinesischen Sonderverwaltungszone zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt worden ist, dürfen Deutsche sowie alle Personen, die sich in den letzten 21 Tagen in Deutschland aufgehalten haben, nicht mehr einreisen. Gleiches trifft auch auf Österreich und elf weitere Staaten zu.



Nach einem Bericht von Reisetopia begründet die Hongkonger Regierung die Grenzschließung mit dem hohen Infektionsgeschehen und der sich verbreitenden Omikron-Mutation. Neben Deutschland und Österreich sind auch Australien, Belgien, Dänemark, Kanada, Tschechien, Italien, Israel, Angola, Äthiopien, Nigeria und Sambia betroffen. Selbst Menschen, die sich nur für einen Transit in diesen Ländern aufgehalten haben, bleibt die Einreise nach Hongkong verwehrt. Lediglich für Einwohner und Einwohnerinnen der Sonderverwaltungszone mit vollständigem Corona-Impfschutz gelten Ausnahmen, sie dürfen auch weiterhin aus den genannten Staaten nach Hongkong zurückkehren. Verbunden ist dieses Privileg jedoch mit hohen Auflagen: Nach der Einreise wird ein siebentägiger Aufenthalt in einer staatlichen Quarantäneeinrichtung anberaumt, anschließend müssen sich die Reisenden noch zwei weitere Wochen in einem Hotel in Isolation begeben.Die Infektionszahlen bewegten sich in Hongkong seit Beginn der Corona-Pandemie auf sehr niedrigem Niveau. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde im Juli 2020 erreicht, damals betrug sie 12,4. Inzwischen liegt der Wert jedoch bereits seit April 2021 unter 1, mit Stand zum 2. Dezember beträgt er 0,4. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt der restriktiven Corona-Politik der Behörden zu verdanken, welche die Grenzen der Metropole über lange Zeit geschlossen hielten. Seit Ende August durften Deutsche wieder nach Hongkong einreisen, mussten sich jedoch je nach Impfstatus zwei beziehungsweise drei Wochen unter Quarantäne stellen und mehrere PCR-Tests durchführen.Hongkong ist nicht das einzige Ziel, das deutschen Reisenden aktuell verwehrt bleibt. Japan und Israel haben ihre Grenzen für ausländische Staatsbürger gänzlich geschlossen, mehrere andere Staaten erließen strengere Einreisebestimmungen oder bereiten entsprechende Verschärfungen vor. So ist für den 2. Dezember eine Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden geplant, in welcher er die neue Anti-COVID-Strategie der Vereinigten Staaten für den kommenden Winter bekanntgeben will. Im Zuge dessen soll laut Medienberichten auch die Pflicht für alle Einreisenden ergehen, sich binnen 24 Stunden vor der Ankunft in den USA auf das Coronavirus testen zu lassen.