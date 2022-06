Hongkong: Transit ohne PCR-Test möglich

München, 08.06.2022 | 11:19 | twi

Reisende, die über Hongkong an ein anderes Ziel weiterreisen wollen, müssen keinen negativen PCR-Test mehr vorlegen. Mit der Lockerung öffnen auch die Lounges am Hongkonger Flughafen wieder für Transitreisende. Die Einreisebestimmungen für die chinesische Sonderverwaltungszone bleiben von der Lockerung für Transitreisende jedoch unberührt.



Der Transit über Hongkong ist seit dem 1. Juni ohne PCR-Test möglich.

Seit dem 1. Juni müssen Transitpassagierinnen und -passagiere in Hongkong bei der Weiterreise keinen PCR-Test mehr vorlegen. Aufgrund der strengen Regelungen der Hongkonger Behörden, die eine Null-COVID-Strategie verfolgen, hatte es lange Ein- und Durchreiseverbote gegeben, zuletzt war auch für den Transit noch ein PCR-Test nötig. Aus Deutschland werden derzeit nur wenige Flüge nach Hongkong angeboten, lediglich Cathay Pacific fliegt am 16., 21. und 28. Juni von Frankfurt am Main mit einem Airbus A350-900 in die ostasiatische Metropole. Zudem werden in Europa momentan London-Heathrow, Manchester, Paris und Amsterdam von der Airline mit Hongkong verbunden. Ab Juli werden die Flüge von Deutschland etwas aufgestockt.Mit dem Entfall der PCR-Testpflicht für Transitreisende öffnet auch die Lounge „The Pier“ nahe Gate 65 wieder für Passagierinnen und Passagiere, die in Hongkong zwischenlanden. Die Lounge kann jeden Tag von 5:30 Uhr bis zum letzten Cathay Pacific-Flug des Tages genutzt werden. Um als Transitpassagierin oder -passagier zu gelten, darf der Aufenthalt am Flughafen nicht länger als 24 Stunden dauern. Zudem müssen Gepäck sowie Fluggäste bereits zum letzten Ziel durchgecheckt sein. Der hochmoderne Airport in Hongkong ist ein beliebter Stopover-Flughafen für Reisende, die auf dem Weg nach Australien oder Neuseeland sind.Wenn Hongkong das Ziel der Reise ist, gelten deutlich strengere Vorschriften als bei einem Transit über Hongkong. So dürfen derzeit nur vollständig geimpfte Personen in die chinesische Sonderverwaltungszone einreisen, dabei wird das COVID-Zertifikat der EU von den lokalen Behörden anerkannt. Zudem wird für die Einreise ein negativer PCR-Test gefordert, der maximal 48 Stunden vor dem planmäßigen Start des Fluges nach Hongkong durchgeführt worden sein muss. Nach der Ankunft wird am Flughafen ein weiterer PCR-Test vorgenommen, ist auch dieses Ergebnis negativ, müssen sich Reisende in ein vorher gebuchtes Quarantänehotel begeben. Dort sind sie verpflichtet, sich für 14 Tage zu isolieren, dabei werden täglich Antigen- sowie am fünften, neunten und zwölften Tag PCR-Tests durchgeführt.