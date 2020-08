Indonesien erlaubt Einreise erst wieder ab 2021

München, 14.08.2020 | 08:46 | soe

Indonesien hält voraussichtlich noch bis Ende des Jahres an der Einreisesperre für ausländische Urlauber fest. Wie das Touristikportal FVW berichtet, kündigte der indonesische Investitionsminister Luhut Pandjaitan am 13. August an, zunächst den Inlandstourismus wiederaufleben zu lassen und erst ab 2021 internationalen Besucher die Einreise zu erlauben. Ob damit auch die geplante Öffnung der beliebten Urlaubsinsel Bali aufgeschoben wird, ist noch nicht klar.



Indonesien will voraussichtlich erst ab 2021 wieder ausländische Touristen ins Land lassen.



Lockerungen gibt es hingegen in Südamerika zu vermelden. Dort hat Rio de Janeiro den Besuch der Touristenattraktionen des Zuckerhutes sowie des Corcovado-Berges mit der berühmten Jesusstatue wieder erlaubt. Beide Sehenswürdigkeiten dürfen allerdings nur 50 Prozent der regulären Besucherzahl empfangen. Brasilien gehört zu den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern, es gilt noch bis mindestens zum 31. August eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes. Balis Regionalregierung hatte ursprünglich schon ab dem 11. September wieder internationale Touristen empfangen wollen. Möglicherweise wird das nun durch die übergeordneten Behörden in der Hauptstadt Jakarta verhindert. Seit Ende Juli ist auf Bali wieder die Einreise von bereits in Indonesien befindlichen Personen erlaubt. Der südostasiatische Staat hatte seine internationalen grenzen Ende März 2020 als Reaktion auf die Verbreitung des Coronavirus dichtgemacht.Lockerungen gibt es hingegen in Südamerika zu vermelden. Dort hat Rio de Janeiro den Besuch der Touristenattraktionen des Zuckerhutes sowie des Corcovado-Berges mit der berühmten Jesusstatue wieder erlaubt. Beide Sehenswürdigkeiten dürfen allerdings nur 50 Prozent der regulären Besucherzahl empfangen. Brasilien gehört zu den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern, es gilt noch bis mindestens zum 31. August eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.

