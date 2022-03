Indonesien schafft Einreise-Quarantäne für Geimpfte ab

München, 24.03.2022 | 14:30 | lvo

Die Quarantäne nach Einreise in Indonesien entfällt für vollständig Geimpfte nun gänzlich. Zuletzt war sie auf einen Tag reduziert worden. Die Lockerung wurde bereits zuvor in Aussicht gestellt, sofern ein Testmodell auf der Urlaubsinsel Bali erfolgreich verläuft. Zusätzlich entfällt der dritte PCR-Test. Seit dem 23. März ist die Vereinfachung der Einreisebestimmungen nun in Kraft, wie das indonesische Tourismusministerium mitteilte.



Reisende mit einem vollständigen Impfschutz gegen COVID-19 müssen in ganz Indonesien nicht mehr in Quarantäne. Dafür muss nachgewiesen werden, dass die letzte Impfdosis mindestens 14 Tage vor der Ankunft in dem südostasiatischen Land verabreicht wurde. Dies erfolgt über die indonesische App PeduliLindungi sowie ein Online-Formular. Eine weitere Voraussetzung für die Einreise ist der Nachweis einer Krankenversicherung, die auch eine COVID-19-Erkrankung abdeckt. Außerdem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen, dessen Probeentnahme bei Abflug höchstens 48 Stunden zurückliegen darf. Bei Ankunft erfolgt zusätzlich ein weiterer RT-PCR-Test. Dessen Testergebnis ist in einer CHSE-zertifizierten Unterkunft abzuwarten, über deren Buchung ein Nachweis vorliegen muss. Kommt der Test negativ zurück, dürfen sich Urlauberinnen und Urlauber frei im Land bewegen. Der bislang erforderliche dritte PCR-Test am dritten Tag nach Ankunft in Indonesien wurde abgeschafft.Zuvor hatte die indonesische Regierung die Lockerungen in Aussicht gestellt, sofern das Einreise-Testmodell auf Bali erfolgreich verläuft. Medienberichten zufolge sind die Inzidenzwerte auf der Urlaubsinsel weiterhin gesunken. Doch auch für Bali und die weiteren Testmodell-Inseln Batam und Bintan greift seit Mittwoch eine Neuerung: Wie in ganz Indonesien entfällt für vollständig Geimpfte der dritte PCR-Test, der ursprünglich am dritten Tag nach der Ankunft durchgeführt werden musste. Reisende müssen zudem keine Hotelbuchung von mindestens vier Nächten mehr nachweisen, sondern nur noch für die Wartezeit auf das Ergebnis des bei Ankunft durchgeführten PCR-Tests. Das Resultat liegt im Regelfall binnen 24 Stunden vor.Für ungeimpfte Reisende besteht weiterhin eine Quarantänepflicht. Diese beträgt nun noch fünf Tage. Am vierten Tag nach der Einreise muss sich diese Personengruppe einem weiteren PCR-Test unterziehen. Sofern dieser negativ ist, endet die Isolationszeit. Die Quarantäneregelung gilt auch für Personen, die erst eine Impfdosis erhalten haben und somit noch nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügen.