Irland: Urlaub ab 19. Juli ohne Quarantäne möglich

Irland öffnet sich ab dem 19. Juli wieder für den internationalen Tourismus. Dies geht aus einer Regierungsmitteilung hervor, welche die irischen Behörden am 28. Mai veröffentlichten. Demnach ist die Einreise mit Einführung des digitalen grünen Passes der EU dann wieder ohne Quarantäne möglich. Schon ab Juni treten in Irland zudem umfangreiche Lockerungen im öffentlichen Leben in Kraft.



Das EU Digital COVID Certificate (DCC) soll die Basis für die Wiederöffnung Irlands für ausländische Urlauber bilden, indem es Impf- oder Genesungsnachweise sowie aktuelle negative Testergebnisse integriert. Reisende aus der EU, die im Besitz eines DCC sind, müssen sich bei der Einreise nach Irland keiner Quarantäne mehr unterziehen – aktuell ist diese für Ankünfte aus Deutschland noch grundsätzlich für 14 Tage vorgeschrieben. Wurde das DCC auf der Grundlage eines Antigen-Schnelltests ausgestellt, müssen die Reisenden jedoch zusätzlich einen negativen und höchstens 72 Stunden alten PCR-Test mitbringen. Für Einreisen aus Drittstaaten orientiert sich Irland an dem Konzept der Europäischen Union, welches Reisen in und aus Ländern mit Virusmutationen stärker einschränkt.Ab dem 2. Juni sollen in Irland Hotels, Pensionen, Selbstversorgerunterkünfte und Hostels wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Hotelbars und -restaurants können dann vorerst jedoch nur von Übernachtungsgästen genutzt werden. Fünf Tage später folgt die Öffnung der Außengastronomie für alle Gäste. Zeitgleich öffnen am 7. Juni wieder Theater und Kinos, Themen- und Freizeitparks sowie Schwimmbäder für individuelles Training und Kurse. Die Bewirtung gastronomischer Innenräume soll voraussichtlich ab dem 5. Juli wieder gestattet werden.Nach Aussage des irischen Premierministers Micheál Martin ist das Ende des monatelangen strengen Lockdowns in Irland nun in greifbarer Nähe. Gleichzeitig warnte er die Bürger jedoch vor dem noch nicht gänzlich überwundenen Risiko und betonte, dass sowohl die in den nächsten Wochen anstehenden Öffnungsschritte, als auch der Neustart des Tourismus ab dem 19. Juli vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionslage angesehen werden. Perspektivisch soll ab August dann der öffentliche Nahverkehr in Irland wieder voll ausgelastet werden dürfen, außerdem sind Veranstaltungen und Empfänge mit höherer Teilnehmerzahl gestattet.