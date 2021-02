Island: Negativer Corona-Test vor Einreise nötig

München, 17.02.2021 | 09:15 | cge

Island hat seine Einreisebestimmungen erneut angepasst. Ab dem 19. Februar müssen Einreisende bereits bei der Ankunft einen Corona-Test vorlegen. Diese neue Vorgabe gilt zusätzlich zur bestehenden doppelten Test- sowie der Quarantänepflicht und gilt bis zum 30. April.



Bei Einreise nach Island wird nun ein weiterer negativer Corona-Test nötig.

Der vorzulegende negative Corona-PCR-Test darf bei Abreise mit dem Flugzeug oder Schiff maximal 72 Stunden alt sein und muss in Englisch, Norwegisch, Schwedisch oder Dänisch vorliegen. Reisende müssen ihr Testergebnis außerdem vor Einreise elektronisch registrieren.Neben dem bereits vor der Einreise nachzuweisenden Corona-Test wird während der Einreise nach Island ein weiterer PCR-Test nötig. Im Anschluss müssen sich die Ankömmlinge für fünf bis sechs Tage in häusliche Isolation begeben. Nach dieser Zeit müssen sie einen weiteren Corona-Test durchführen lassen. Nach dem Erhalt des negativen Testergebnisses darf die Quarantäne beendet werden. Kinder, die sich in Begleitung einer erziehungsberechtigen Person befinden und im Jahr 2005 oder später geboren wurden, sind von der Testpflicht ausgenommen. Eine Quarantäne muss jedoch erfolgen. Alleinreisende Kinder unterstehen wiederum einer Testpflicht nach der Isolation.Personen, die nachweisen können, dass sie bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, sind von der Test-und Quarantänepflicht befreit. Auch bereits vollständig geimpfte Einreisende benötigen weder einen Test noch eine Isolation. Über die genauen Anforderungen für die Vorlage dieser Nachweise können sich die betreffenden Personengruppen bei der isländischen Gesundheitsbehörde informieren.In Island sind die Infektionszahlen zuletzt stark gesunken. Das nordische Land gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet. Personen, die aus Island zurück nach Deutschland reisen, müssen sich demnach nicht in Quarantäne begeben. Dieser müssen sich Rückreisende nur bei Einreise aus einem Risikogebiet unterziehen.