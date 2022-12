Island: Wintersturm lässt Hunderte Reisende stranden

München, 21.12.2022 | 09:44 | soe

Widriges Winterwetter hat in Island für ein großräumiges Reisechaos gesorgt. Bereits seit dem Wochenende verursachen heftiger Schneefall und starke Winde vielerorts Verwehungen auf den Straßen, die teils unpassierbar sind. In den letzten beiden Tagen fielen zudem am Flughafen Keflavík nahezu alle Flüge aus, Hunderte Reisende strandeten über Nacht an dem Airport.



In Island sorgen starke Schneefälle und heftige Winde seit Wochenbeginn für ein Reisechaos.

Bereits seit Montag mussten aufgrund des Wetters zahlreiche Verbindungen an Islands wichtigstem internationalen Flughafen gestrichen werden, viele Passagiere und Passagierinnen konnten deshalb ihre Heimflüge nicht antreten. Erschwert wurde die Situation durch akuten Personalmangel am Flughafen: Der Schnee machte zahlreiche Straßen der Umgebung unpassierbar, sodass die Beschäftigten des Airports Probleme hatten, zur Arbeit zu kommen. Teilweise konnten gestrandete Fluggäste mit Bussen in die Hauptstadtregion Reykjavík transportiert werden, viele von ihnen saßen jedoch über Nacht am Flughafen fest.Am Montagabend beschloss Icelandair, auch sämtliche für den Dienstag geplanten Flüge ab Keflavík abzusagen. Aufgrund der Wettervorhersagen war anzunehmen, dass die Hauptzubringerstraße zum Airport, Reykjanesbraut, nicht offengehalten werden kann und sich die Lage festsitzender Reisender weiter zuspitzt. Passagieren und Passagierinnen wurde deshalb dringend geraten, im Fall einer Flugabsage nicht zum Airport anzureisen. Aus Mangel an Transportmöglichkeiten zu weiter entfernten Hotels mussten viele Reisende die Nacht auf dem Boden des Terminals verbringen. Von eigenständigen Abreiseversuchen mit dem Pkw rieten die Behörden ebenfalls ab, da die Gefahr von Unfällen durch extreme Straßenglätte sowie Steckenbleibens in Schneeverwehungen sehr hoch sei.Nicht nur am Airport strandeten zahlreiche Menschen, viele weitere konnten aufgrund der Straßenverhältnisse ihre Unterkünfte nicht verlassen. Am Sonntag saßen 300 Gäste sogar im berühmten Thermalfreibad Blaue Lagune fest. Durch heftige Schneefälle konnten sie nach dem Besuch des Bades nicht mehr in ihren Autos abreisen und mussten von Rettungskräften zu umliegenden Hotels gebracht werden. Mit Stand zum Mittwochmorgen scheint sich die Lage auf der Insel jedoch zu bessern: Das Meteorologische Amt Islands hat die Wetterwarnung aufgehoben. Auf der Website des Flughafens Keflavík sind die meisten Verbindungen für heute jedoch noch mit massiven Verspätungen ausgewiesen, Reisende sollten also weiterhin mit Störungen rechnen.