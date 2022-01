Israel nimmt Deutschland von roter Liste

München, 03.01.2022 | 13:40 | cge

Israel hat in der vergangenen Woche die rote Liste der Risikoländer angepasst. Deutschland wurde entfernt, das Reiseverbot ist aufgehoben. Ab dem 9. Januar dürfen auch wieder geimpfte und genesene Touristinnen und Touristen ins Land einreisen.



Wie das israelische Gesundheitsministerium Medienberichten zufolge am Montag mitteilte, dürfen ab dem 9. Januar geimpfte und genesene Touristinnen und Touristen wieder nach Israel einreisen. Sie müssen sich nach ihrer Ankunft zunächst für 24 Stunden oder bis zum Erhalt des negativen PCR-Testergebnisses in Quarantäne begeben. Die Öffnung gilt für Einreisende aus Ländern, die von Israel nicht als Risikoländer gewertet werden.Israel hatte im Dezember zur Eindämmung der heranrollenden Omikron-Welle ein Reiseverbot in zahlreiche Länder, darunter unter anderem Deutschland und die USA, verhängt. Mitte letzter Woche wurde dieses für einige Staaten wieder aufgehoben, sodass israelische Bürger und Bürgerinnen wieder in diese ausreisen dürfen. Deutschland sowie beispielsweise Irland, Italien und Norwegen befinden sich nun auf der orangefarbenen Liste Israels, während unter anderem Frankreich, Südafrika und die USA weiterhin unter Rot eingestuft sind.Wie aus den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes hervorgeht, bleibt die Einreise nach Israel für ausländische Staatsbürger jedoch auch weiterhin verboten. Für Rückreisende können Ausnahmen beim zuständigen Ausschuss beantragt werden. Ausnahmegenehmigungen für touristische Einreisen werden allerdings nicht gestattet. Bei erlaubter Einreise müssen Reisende vor Abflug ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Dieses ist in englischer Sprache und mit eingetragener Passnummer nachzuweisen, die Probenentnahme darf maximal 72 Stunden her sein. Direkt nach Ankunft am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv wird ein weiterer kostenpflichtiger PCR-Test durchgeführt.Israel hat zudem die Quarantäneregeln für geimpfte Kontaktpersonen in der vergangenen Woche gelockert. Sie müssen nur noch so lange in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Bisher war eine Isolation von mindestens sieben Tagen vorgeschrieben. Diese Regelung greift nun nur noch für Ungeimpfte. In Israel zählt als vollständig geimpft, wer in den vergangenen sechs Monaten eine zweite Impfdosis oder bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat. Derzeit gelten 60 Prozent der israelischen Bevölkerung als vollständig geimpft, bei neun Prozent ist der Impfschutz bereits nicht mehr gültig.