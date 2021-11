Israel: Touristengruppen dürfen ohne Booster-Impfung einreisen

München, 09.11.2021 | 10:29 | cge

Touristengruppen nach Israel dürfen künftig auch ohne Booster-Impfung einreisen. Somit ist es doppelt geimpften Urlaubern unter bestimmten Auflagen auch nach Ablauf von sechs Monaten nach der vollständigen Impfung gestattet, Israel zu besuchen. Medienberichten zufolge teilte dies eine Sprecherin des Tourismusministeriums am Montag mit. Die Regelung soll bereits ab heute Anwendung finden.



Vollständig Geimpften, die in einer Gruppe zwischen fünf und 40 Personen unterwegs sind, ist es künftig erlaubt, mit einer Genehmigung des zuständigen Ministeriums nach Israel einzureisen – auch ohne vorhandene Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Die Gruppen dürfen innerhalb Israels dann jedoch nur als geschlossener Gruppenverband reisen. Zudem greifen an Orten mit hohem Infektionsrisiko besondere Beschränkungen. Innerhalb der ersten Woche des Aufenthalts in Israel müssen die Reisenden jederzeit einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test oder einen negativen, höchstens 24 Stunden alten Antigentest vorlegen können.Israel gestattet seit dem 1. November wieder die Einreise von ausländischen Touristen. Hierfür müssen diese vollständig mit einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Vakzin geimpft sein. Dazu zählen die Mittel der Hersteller Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm und Serum Insitute of India. Ab dem 15. November wird auch Sputnik V anerkannt. Die Impfung darf jedoch zum Zeitpunkt der Wiederausreise nicht länger als 180 Tage zurückliegen, außer der Impfschutz wurde bereits mittels Booster-Impfung aufgefrischt. Genesene dürfen nach Israel einreisen, wenn sie mindestens eine Impfdosis erhalten haben oder wenn zum Zeitpunkt der Einreise nach Israel seit dem positiven PCR-Test elf Tage vergangen sind. Genesene Einreisende müssen einen Nachweis über die Infektion vorlegen.Neben dem Nachweis über den Impf- oder Genesungsstatus müssen Reisende bei Antritt des Fluges ein negatives, maximal 72 Stunden altes PCR-Testergebnis vorlegen. Ein weiterer kostenpflichtiger Test wird bei Ankunft am Flughafen Ben Gurion fällig. Reisende müssen sich im Anschluss für 24 Stunden oder bis zum Erhalt des Ergebnisses in Isolation begeben. Weiterhin muss vorab eine Einreiseanmeldung ausgefüllt werden.