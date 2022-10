Italien: Generalstreik am 21. Oktober trifft auch Flugverkehr

München, 14.10.2022 | 08:37 | soe

Italien sieht sich einem weiteren Generalstreik gegenüber. Für den 21. Oktober haben vier Gewerkschaften ihre Mitglieder zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, darunter Beschäftigte von Fluggesellschaften, Bahnunternehmen und öffentlichem Nahverkehr. Der Streik soll 24 Stunden andauern und wird voraussichtlich große Einschränkungen im öffentlichen Leben verursachen.



Nach dem Willen der Gewerkschaften sollen sich unter anderem alle Mitarbeitenden des italienischen Flugsicherungsunternehmens ENAV an dem Streik beteiligen und zwischen 0:01 und 24 Uhr die Arbeit ruhen lassen. Gleiches gilt für das Personal mehrerer Dienstleistungsunternehmen, die mit den Bodendiensten und der Abfertigung an den Flughäfen beschäftigt sind. Das italienische Streikrecht schreibt zwar die Aufrechterhaltung eines Minimums an Service vor, dennoch müssen Fluggäste am Freitag kommender Woche mit erheblichen Einschränkungen im italienischen Flugverkehr rechnen. Es ist ratsam, sich gebuchte Verbindungen vorab bestätigen zu lassen und gegebenenfalls mehr Zeitpuffer für die Prozesse am Flughafen einzuplanen.Reisen mit den Fähren zwischen dem italienischen Festland und den Inseln werden am 21. Oktober ebenfalls schwierig, denn die Beschäftigten im Seeverkehr wollen sich an dem 24-stündigen Ausstand beteiligen. Auf der Schiene soll der Verkehr ab dem 20. Oktober um 21 Uhr bis zum 21. Oktober um 21 Uhr komplett eingestellt werden. Im öffentlichen Nahverkehr greift ein stark reduzierter Streikfahrplan mit regional unterschiedlichen Routen und Fahrzeiten, die jedoch stark von der normalen Agenda abweichen. Reisende sollten sich bei dem jeweiligen Verkehrsunternehmen ihrer Aufenthaltsregion nach dem Fahrplan für den 21. Oktober erkundigen. Auch Autofahrer und -fahrerinnen müssen sich auf Unannehmlichkeiten bei Überlandreisen einstellen: Die Bediensteten der italienischen Autobahnen streiken vom 20. Oktober ab 22 Uhr bis zum 21. Oktober um 22 Uhr.Die für die Mitarbeitenden der Flugsicherung zuständigen Gewerkschaften Filt-Cgil, Fit-Cisl und Uiltrasporti erklärten, dass der Streik aus mehreren erfolglosen Treffen mit der Unternehmensleitung von ENAV resultiere. Sie beklagen mangelnde Antworten auf Fragen zur Anpassung der Belegschaft, Organisation des Schichtdienstes und zur Ausgestaltung einer Vertragsverlängerung. Um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen, schließen die Gewerkschaften auch weitere Protestaktionen nicht aus. Angeschlossen hat sich außerdem die Arbeitnehmervertretung Flai, welche für die Flughafenabfertigungsdienste spricht.