Italien erwägt Nachweispflicht für Restaurants

München, 20.07.2021 | 13:55 | soe

Italien erwägt, den Zutritt zu Restaurants nur noch gegen Vorlage eines Impf- oder Testnachweises zu gewähren. Der in dem Land übliche Grüne Pass erfüllt die gleichen Funktionen wie das digitale COVID-Zertifikat der EU und bescheinigt seinen Inhabern, dass sie entweder gegen das Coronavirus geimpft, von ihm genesen oder aktuell negativ getestet sind. Für Inlandsreisen und Veranstaltungen soll die Nachweispflicht bereits in dieser Woche beschlossen werden.



Italien prüft eine Nachweispflicht für den Zutritt zu Innenräumen von Restaurants.

Nach Spanien und Griechenland verzeichnet inzwischen auch Italien einen Anstieg der täglichen Corona-Neuinfektionen, wenn auch derzeit noch auf niedrigem Niveau. Um diesen Trend umzukehren, plant die Regierung neue Auflagen für Transportmittel im Inland. Wer künftig in Italien Züge, Überlandbusse oder Flugzeuge besteigen will, muss nach dem Willen der Behörden den digitalen Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Tests vorzeigen. Dies soll per QR-Code auf dem Smartphone erfolgen. Ein finaler Beschluss der neuen Vorgaben ist bis Mitte dieser Woche geplant.Neben den genannten Inlandsverkehrsmitteln sollen in Italien Kultur- und Sportveranstaltungen bald ebenso der Nachweispflicht unterliegen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fallen darunter auch private Feiern nach religiösen oder zivilen Zeremonien. Dabei drohen sowohl den Veranstaltern, als auch den Gästen bei Zuwiderhandlungen Strafen: Bis zu 400 Euro kostet es, den Nachweis zu fälschen oder sich ohne das Dokument Zutritt zu verschaffen; eine Vernachlässigung der Kontrollpflicht kann die Schließung der Einrichtung für fünf Tage nach sich ziehen. Bislang noch umstritten ist die Frage, ob auch die Innenbereiche von Restaurants, Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen nur noch mit Grünem Pass zugänglich sein sollen. Mit dieser Maßnahme träte Italien in die Fußstapfen anderer Urlaubsländer wie beispielsweise Griechenland, wo seit kurzem sogar ausschließlich Geimpfte Zutritt zu gastronomischen Innenräumen erhalten.Bislang blieb Italien von der in Südeuropa grassierenden Pandemiewelle noch verschont, die Spanien und Griechenland bereits erreicht hat. Seit rund zwei Wochen steigen die Infektionszahlen jedoch auch in dem Stiefelstaat wieder langsam an, dort sind nun ebenfalls jüngere Menschen besonders betroffen. Neben einer zunehmenden Beteiligung der sehr ansteckenden Delta-Variante sind dafür nach Behördenangaben auch die Feiern anlässlich der gewonnenen Fußball-Europameisterschaft verantwortlich. Viele der aktuellen Ausbrüche wurden auf Gastlokale mit feiernden Fußballfans zurückgeführt. Noch gilt die Pandemie-Lage jedoch nicht als angespannt, Italien verzeichnet derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,7 und ist nicht als Risikogebiet eingestuft.