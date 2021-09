Streik in Italien am 11. Oktober geplant

München, 29.09.2021 | 09:18 | lvo

In Italien steht erneut ein Streik an. Wie das Nachrichtenportal Monza Today am Dienstag online meldete, ist ein landesweiter Generalstreik für den 11. Oktober geplant. Wer sich genau beteiligt, ist noch unklar. Dennoch müssen sich insbesondere Reisende auf Einschränkungen im Flug-, Schienen- und Straßenverkehr einstellen.



Am Montag, 11. Oktober, sind die Beschäftigten im Flugsektor zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Nicht nur von Mitternacht bis Montagabend ist im Zuge dessen mit Einschränkungen zu rechnen, erfahrungsgemäß dauern Verspätungen und Flugausfälle auch noch einige Stunden nach offiziellem Streikende an. Am Flughafen Bologna ist die Arbeitsniederlegung auf vier Stunden von 12 bis 16 Uhr begrenzt. Flugreisenden wird geraten, sich vorab bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status ihrer Verbindung zu informieren.Auch Fähr-, Bus- und Eisenbahnunternehmen sind von mehreren italienischen Gewerkschaften dazu aufgerufen, sich an den Arbeitskämpfen am 11. Oktober zu beteiligen. Urlauber in Italien müssen demnach mit gestrichenen Zügen, Schiffsrouten, Buslinien und Unterbrechungen des öffentlichen Personennahverkehrs rechnen. Dabei unterscheiden sich die Ausstände je nach Region. So streikt das Unternehmen Busitalia beispielsweise in der Region Kampanien von 0 bis 23:59 Uhr, in der Provinz Trento beginnt der Ausstand sogar bereits am 10. Oktober um 21 Uhr und dauert 24 Stunden an.Aufgrund der landesweiten Ausstände ist damit zu rechnen, dass viele Italiener und Touristen auf die Straße ausweichen. Dadurch entsteht ein erhöhtes Staurisiko. Bei allen Fahrten sollte daher mehr Zeit als üblich eingeplant werden. Auch bei Taxis kann es Engpässe geben. Auf den Autobahnen selbst kann es ebenfalls zu Streikmaßnahmen kommen. So ist ein Ausstand an der mautpflichtigen Brennerautobahn gemeldet. Dieser soll vom 10. Oktober um 22 Uhr bis zum Folgetag um 22 Uhr andauern. Hier ist mit langen Staus wegen Wartezeiten an der Mautstation zu rechnen.