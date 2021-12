Italien verschärft Corona-Regeln vor Silvester

München, 28.12.2021 | 09:30 | lvo

Aufgrund steigender Neuinfektionszahlen sowie als Barriere gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante hat Italien zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel strengere Corona-Maßnahmen aufgelegt. Diese betreffen insbesondere die Maskenpflicht und die Schließung von Freizeiteinrichtungen. Die Regeln gelten bereits seit dem 25. Dezember 2021, nachdem die Regierung um Ministerpräsident Mario Draghi diesbezüglich noch am Heiligabend ein offizielles Amtsblatt mit den Beschlüssen veröffentlicht hatte.



Italien verschärft die Corona-Maßnahmen kurz vor Silvester.

Auch in Italien droht wie in vielen anderen Staaten in dieser vierten Corona-Welle der Pflegenotstand. Um diesen einzudämmen, greifen seit dem ersten Weihnachtsfeiertag striktere Regeln. Dies betrifft insbesondere die Maskenpflicht. So ist ein medizinischer Mund-Nase-Schutz nicht mehr ausreichend: In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Theatern und Museen sind nun FFP2-Masken verpflichtend. Auch im Freien wurde die Maskenpflicht ausgeweitet. In Bereichen mit viel Publikumsverkehr wie beispielsweise auf Einkaufsstraßen muss nun ebenfalls ein Mundschutz getragen werden.Insbesondere das Nachtleben in Italien wird kurz vorm Jahreswechsel ebenfalls eingeschränkt. Diskotheken, Clubs und andere Tanzlokale müssen schließen. Das gilt auch – und vor allem – für die Silvesternacht. Des Weiteren sind bis zum 31. Januar 2022 alle Veranstaltungen, Feste, Konzerte und Versammlungen im Freien und in Innenräumen untersagt. Die Gastronomie bleibt geöffnet, wie schon zuvor gilt in Restaurants, Cafés und Bars der sogenannte Super Green Pass, mit dem ein 2G-Nachweis erbracht wird. Zutritt haben demnach nur Geimpfte und Genesene. Das italienische Zertifikat wird mit Wirkung zum 1. Februar 2022 auf eine Gültigkeit von sechs Monaten begrenzt.An den Einreiseregulieren in Italien ändert sich für Touristinnen und Touristen vorerst nichts. Vorab müssen Reisen über ein Online-Formular angemeldet werden. Die Einreise ist dann mit dem digitalen COVID-Zertifikat der EU, das eine Impfung, Genesung oder einen Negativ-Test nachweist, möglich. Zusätzlich müssen alle Einreisenden ab sechs Jahren einen negativen und höchstens 48 Stunden alten PCR- oder einen maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest vorweisen. Geimpfte und Genesene sind von einer Quarantänepflicht ausgenommen, alle anderen Ankommenden müssen sich umgehend für fünf Tage in Isolation begeben. Anschließend muss ein weiterer Test vorgelegt werden.