Japan schließt Grenzen für Ausländer wegen Omikron

München, 30.11.2021 | 16:03 | soe

Japan hat seine Grenzen mit Wirkung zum 30. November erneut für ausländische Reisende geschlossen. Grund ist die in mehreren Staaten neu auftretende Omikron-Mutation des Coronavirus, vor der sich Japan mit dieser Notfallmaßnahme schützen will. Unterdessen wurde jedoch bereits der erste Infektionsfall mit der B.1.1.529-Variante in Japan diagnostiziert.



Lockerungen erst seit Anfang November



Japan verfolgte seit Beginn der Corona-Pandemie eine äußerst strikte Grenzpolitik, lange Zeit war eine Einreise aus dem Ausland nur in sehr wenigen Ausnahmefällen möglich. Erst seit Anfang November durften einige Personengruppen wie Studenten und Studentinnen sowie Geschäftsreisende wieder ins Land. Aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Mutation wurden am Wochenende für Ankommende aus dem südlichen Teil Afrikas jedoch strikte Quarantänemaßnahmen erlassen.



Corona-Lage in Japan



