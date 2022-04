Japan lockert Einreiseverbot, aber nicht für Touristen

München, 08.04.2022 | 13:13 | twi

Japans Regierung hat das Einreiseverbot für Staatsangehörige aus 106 Ländern, zu denen unter anderem Deutschland zählt, gelockert. Auch die Zahl der maximal erlaubten Einreisen in den ostasiatischen Inselstaat wurde etwas erhöht. Die Lockerungen gelten jedoch nicht für touristische Reisen nach Japan, diese bleiben nach wie vor untersagt.



Seit dem 8. April gelten für Reisen nach Japan weniger coronabedingte Einschränkungen, sofern die Einreise aus einem der 106 Länder erfolgt, welche die japanische Regierung in ihrer Übersicht veröffentlicht hat. Neben Deutschland zählen zu diesen Staaten auch die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Zwar bleiben touristische Reisen weiterhin verboten, Ausländerinnen und Ausländern, die für eine längere Zeit im Land leben wollen, wird die Einreise jedoch wieder ermöglicht. Seit März durften bereits Geschäftsreisende und Studierende wieder einreisen, zuvor war dies nur japanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gestattet. Für die Einreise wird ein aktuelles Visum sowie ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test verlangt. Alle Visa, die vor dem 2. Dezember 2021 ausgestellt wurden, werden nicht akzeptiert. Davon ausgenommen sind lediglich Visa von Diplomatinnen und Diplomaten, Ehepartnerinnen und Ehepartnern von japanischen Staatsangehörigen oder Menschen, die über einen ständigen Wohnsitz in Japan verfügen.Die japanische Regierung hat zur besseren Kontrolle der Ankommenden eine Obergrenze für Einreisen eingeführt. Ab dem 10. April wird diese Zahl von aktuell 7.000 möglichen Einreisen pro Tag auf 10.000 erhöht. Reisende aus Staaten, in denen die Omikron-Mutation die vorherrschende Variante des Coronavirus ist und zu denen auch Deutschland gehört, müssen sich nach der Ankunft in Japan unverzüglich in Quarantäne begeben. Wer vollständig gegen COVID-19 geimpft ist, muss sich für drei Tage in der eigenen Wohnung oder der gebuchten Unterkunft isolieren. Nach dem dritten Tag ist es möglich, sich mittels Selbsttest aus der Quarantäne freizutesten. Als vollständig geimpft gelten dabei nur Reisende, die bereits eine Auffrischungsdosis erhalten haben. Nicht vollständig geimpfte Ankommende müssen sich in einer staatlichen Quarantäneunterkunft isolieren. Nach drei Tagen wird ein verpflichtender PCR-Test durchgeführt, ist dieser negativ, darf die Quarantäne beendet werden.Japan hat bereits in der Frühphase der Pandemie seine Grenzen für internationale Reisende weitestgehend geschlossen. Seit 2020 sind Einreisen in den ostasiatischen Staat stark reguliert, damit soll die Ausbreitung des Virus im Land verhindert werden. Im Januar 2022 wurden aus diesem Grund nur 0,7 Prozent der Einreisen aus der Zeit vor der Pandemie registriert. Eine Öffnung Japans für Touristinnen und Touristen ist derzeit noch nicht abzusehen, die Regierung hat dazu noch kein mögliches Datum veröffentlicht. Am 10. Februar wurde der bisher höchste Inzidenzwert im Inselstaat gemeldet, er betrug 524,7. Seitdem sind die Infektionszahlen wieder etwas zurückgegangen, am 8. April wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 262 festgestellt. Von den 126 Millionen Japanerinnen und Japanern sind 80 Prozent doppelt gegen COVID-19 geimpft, etwa 44 Prozent haben ihre Auffrischungsdosis erhalten.