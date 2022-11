Kalifornien: Yosemite Nationalpark verzichtet auf Voranmeldung

München, 17.11.2022 | 09:18 | soe

Der Yosemite Nationalpark in Kalifornien gestaltet den Besuch für Touristinnen und Touristen ab dem kommenden Jahr etwas einfacher. Künftig müssen sich Gäste nicht mehr vorab online anmelden, um das malerische Schutzgebiet betreten zu dürfen. Die Reservierungspflicht hatte in diesem Jahr zur Hauptsaison für viel Unmut und zwangsweise geänderte Reiserouten gesorgt.



Wie das Touristikportal Fvw berichtet, mussten sich Urlauberinnen und Urlauber im Jahr 2022 für einen Besuch des Yosemite Parks zwischen dem 20. Mai und dem 30. September vorab über die Homepage recreation.gov registrieren. Möglich war diese Anmeldung jedoch erst ab dem 23. März. Zahlreiche Reisende verpassten das Zeitfenster oder konnten keinen Platz auf der Registrierungsliste mehr ergattern. Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Rundreisen, zu deren beliebtesten Stationen der Nationalpark gehört, mussten daraufhin ihre Routenplanung ändern.Eingeführt wurde das Reservierungssystem, um einerseits die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und andererseits die Umsetzung von Bauarbeiten im Park zu erleichtern. In diesem Jahr sollen die nicht mehr begrenzten Besucherströme hingegen genutzt werden, um eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Dass der National Park Service (NPS) die Aussetzung der Registrierungspflicht so früh bekanntgibt, sorgt für positive Reaktionen bei lokalen Touristikern und Touristikerinnen. Ausländische Gäste könnten ihre Reisen in den Yosemite Park nun langfristiger planen und Besucher sowie Besucherinnen aus der Region spontaner entscheiden, wann sie kommen möchten.Um die Besichtigung des Yosemite Nationalparks am besten genießen zu können, hat das lokale Tourismusbüro eine Reihe von Tipps für Gäste veröffentlicht. So wird beispielsweise empfohlen, möglichst früh anzureisen und damit lange Warteschlangen vorm Parkeingang zu umgehen. Außerdem sollten Reisende mehrere Tage dafür einplanen, den knapp 1.200 Quadratmeilen großen Park zu besuchen. Außerhalb der Hochsaison im Sommer ist die Sehenswürdigkeit weniger überlaufen, an Feiertagswochenenden sollten die Stoßzeiten an den Eingängen zwischen 10 und 14 Uhr möglichst gemieden werden.