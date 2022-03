Kambodscha lockert Einreise für Geimpfte

München, 18.03.2022 | 12:58 | rpr

Kambodscha erleichtert die Einreisebestimmungen für geimpfte Reisende. Wie das Touristikmagazin Reise vor 9 berichtet, schafft der südostasiatische Staat für Urlauberinnen und Urlauber mit vollständigem Corona-Impfschutz die Pflicht zur Vorlage eines negativen PCR-Test vor Einreise ab. Auch der Antigen-Schnelltest nach Ankunft muss nicht mehr durchgeführt werden.



In Kambodscha wurde die Corona-Testpflicht bei Einreise für Geimpfte abgeschafft.

Bislang wurde der PCR-Test von allen Einreisenden unabhängig ihres Impfstatus gefordert, damit ist für Reisende mit vollständiger Corona-Impfung ab sofort Schluss. Wie das kambodschanische Gesundheitsministerium am 17. März bekanntgab, sind diese Personengruppen ab sofort von jeglichen Testpflichten im Rahmen des Einreiseprozesses befreit; auch der Antigen-Schnelltest nach Ankunft entfällt. Für diesen spricht die Regierung lediglich eine Empfehlung zur freiwilligen Durchführung aus.Ungeimpfte Reisende bleiben von dem Entfall der Testpflicht ausgenommen. Diese müssen weiterhin einen negativen, maximal 72 Stunden vor Einreise durchgeführten PCR-Test vorlegen. Darüber hinaus besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht nach Ankunft. Die Isolation ist dabei in einem von den Behörden zugelassenen Hotel zu absolvieren. Hierbei empfiehlt es sich, den Nachweis über die Hotelbuchung bereits bei Ankunft vorlegen zu können. Alternativ wird eine Kaution in Höhe von 2.000 US-Dollar zur Hinterlegung der Unterkunft fällig.Darüber hinaus gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Ausgabe von Visa on Arrival wiederaufgenommen werden soll, nähere Informationen sind jedoch nicht bekannt. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes wurde die Ausstellung des Visums bei Ankunft im August 2019 durch ein neues Ein- und Ausreiseformular ersetzt, welches als Antrag für ein Visum on Arrival dient.