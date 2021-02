Kanada-Einreise: Neue Corona-Bestimmungen für Tests und Quarantäne

München, 23.02.2021 | 09:52 | cge

Kanada ändert seine Einreise- und Quarantänebestimmungen. Einreisende müssen sich künftig zusätzlich bei der Ankunft einem Corona-PCR-Test unterziehen und sich anschließend für drei Tage oder bis zum Erhalt des negativen Ergebnisses in ein Quarantäne-Hotel begeben. Die Regelung gilt seit dem 22. Februar.



Vor der Einreise nach Kanada ist eine Registrierung über die ArriveCAN-App und die Angabe genauer Informationen bezüglich der Durchführung der vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne notwendig. Auch der Nachweis über ein negatives Corona-PCR-Testergebnis muss bei Einreise vorgelegt werden. Die Testung darf hierbei nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Bei Ankunft in Kanada, sowohl bei der Einreise auf dem Landweg als auch über einen internationalen Flughafen, müssen sich Ankömmlinge nun zusätzlich mittels eines PCR-Tests auf das Coronavirus testen lassen. Für drei Tage oder bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses wird dann eine Quarantäne in einem von der kanadischen Regierung zugelassenen Hotel vorgeschrieben. Die Kosten hierfür trägt der Reisende. Die verbleibenden Tage der Quarantäne können dann am Reiseziel verbracht werden. Die Regierung Kanadas stellt Reisenden zum Ende der Isolation einen Corona-Schnelltest bereit, der selbstständig durchgeführt werden soll.Grundsätzlich besteht für Kanada derzeit eine Einreisesperre. Ausnahmen gelten nur für kanadische Staatsbürger sowie für Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus und deren engste Familienmitglieder wie Ehepartner, Lebenspartner, Eltern und Kinder. Die familiäre Beziehung muss bereits beim Boarding durch aussagekräftige Dokumente belegt werden. Auch die Grenzschließung zwischen den USA und Kanada für touristische Reisen besteht bis zum 21. März weiterhin.Kanada gilt seit dem 15. November 2020 seitens des Robert Koch-Instituts als Corona-Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das nordamerikanische Land. In vielen Regionen, wie den Provinzen British Columbia, Ontario und Quebec, herrschen derzeit Einschränkungen im öffentlichen Leben. An allen Airports gilt eine Maskenpflicht.