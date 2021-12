Kanada plant Test und Quarantäne nach Einreise

München, 07.12.2021 | 09:58 | soe

Die kanadische Regierung hat eine baldige Verschärfung der Einreisebestimmungen angekündigt. In naher Zukunft sollen sich geimpfte Einreisende, die aus einem anderen Land als den USA kommen, nach der Ankunft in Kanada einem Corona-Test unterziehen und dessen Ergebnis in Quarantäne abwarten müssen. Ein konkretes Datum für das Inkrafttreten dieser Maßnahme wurde jedoch noch nicht genannt.



Kanada will bald die Einreisebestimmungen weiter verschärfen.



Kanada erlaubt Einreise nur mit Impfung



Da Kanada ausschließlich vollständig geimpften Ausländern und Ausländerinnen die Einreise erlaubt, trifft die Verschärfung fast alle Ankömmlinge. Sie mussten ab einem Alter von fünf Jahren bereits bisher ein maximal 72 Stunden altes PCR-Testergebnis mitbringen, diese Pflicht besteht auch weiterhin und wird lediglich um den Ankunftstest ergänzt. Außerdem ist das Herunterladen und Nutzen der ArriveCAN-App obligatorisch, über welche auch die Einreiseregistrierung sowie das Einreichen des Impfnachweises erfolgen. Ohne vollständige Corona-Impfung dürfen nur kanadische Staatsangehörige, deren engste Familienmitglieder und Personen mit Arbeits- oder Studiengenehmigung nach Kanada einreisen, sie unterliegen allerdings einer 14-tägigen Quarantänepflicht und müssen mehrere PCR-Tests vornehmen lassen.



Maßnahme soll vor Omikron-Variante schützen



Mit den verschärften Regelungen will Kanada verhindern, dass die neue Omikron-Mutation des Coronavirus durch Reisende ins Land getragen wird. Aus dem gleichen Grund wurde eine generelle Einreisesperre für ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen verhängt, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem von mehreren afrikanischen Ländern aufgehalten haben, darunter Südafrika, Botsuana und Namibia. Während dieses Einreiseverbot bereits in Kraft ist, steht die Bekanntgabe des konkreten Starts der Test- und Quarantänepflicht für Geimpfte noch aus. In einer Pressemitteilung vom 30. November informieren die kanadischen Behörden über die anstehenden Änderungen. Demnach müssen vollständig geimpfte Personen, die mit dem Flugzeug nach Kanada einreisen, künftig nach der Landung einen Corona-Test vornehmen lassen. Bis dessen Resultat vorliegt, ist eine Isolationszeit einzuhalten. Dabei ist es jedoch gestattet, einen Anschlussflug zum Ort der Quarantäne zu nehmen. Außerdem müssen sich Einreisende aus den benachbarten USA nicht an die neue Regelung halten.Da Kanada ausschließlich vollständig geimpften Ausländern und Ausländerinnen die Einreise erlaubt, trifft die Verschärfung fast alle Ankömmlinge. Sie mussten ab einem Alter von fünf Jahren bereits bisher ein maximal 72 Stunden altes PCR-Testergebnis mitbringen, diese Pflicht besteht auch weiterhin und wird lediglich um den Ankunftstest ergänzt. Außerdem ist das Herunterladen und Nutzen der ArriveCAN-App obligatorisch, über welche auch die Einreiseregistrierung sowie das Einreichen des Impfnachweises erfolgen. Ohne vollständige Corona-Impfung dürfen nur kanadische Staatsangehörige, deren engste Familienmitglieder und Personen mit Arbeits- oder Studiengenehmigung nach Kanada einreisen, sie unterliegen allerdings einer 14-tägigen Quarantänepflicht und müssen mehrere PCR-Tests vornehmen lassen.Mit den verschärften Regelungen will Kanada verhindern, dass die neue Omikron-Mutation des Coronavirus durch Reisende ins Land getragen wird. Aus dem gleichen Grund wurde eine generelle Einreisesperre für ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen verhängt, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem von mehreren afrikanischen Ländern aufgehalten haben, darunter Südafrika, Botsuana und Namibia. Während dieses Einreiseverbot bereits in Kraft ist, steht die Bekanntgabe des konkreten Starts der Test- und Quarantänepflicht für Geimpfte noch aus.

Weitere Nachrichten über Reisen

07.12.2021 Hamburg: Miniatur Wunderland eröffnet Rio de Janeiro-Abschnitt Das Hamburger Miniatur Wunderland hat eine neue Attraktion. Seit dem 1. Dezember können Besucher und Besucherinnen einen Rio de Janeiro-Abschnitt bewundern. Das Hamburger Miniatur Wunderland hat eine neue Attraktion. Seit dem 1. Dezember können Besucher und Besucherinnen einen Rio de Janeiro-Abschnitt bewundern.

07.12.2021 Griechenland: Weihnachtsmärkte nur für Geimpfte und Genesene zugänglich Griechenland schränkt den Zugang zu Weihnachtsmärkten ein. In dieser Saison dürfen nur Geimpfte und Genesene die Themendörfer besuchen. Griechenland schränkt den Zugang zu Weihnachtsmärkten ein. In dieser Saison dürfen nur Geimpfte und Genesene die Themendörfer besuchen.

07.12.2021 Mallorca: Kein 3G für Bars und Cafés Die 3G-Regel auf Mallorca greift nach einer Richtigstellung der Balearen-Regierung nur für Restaurants ab 50 Personen. Bars und Cafés sind demnach nicht von der Maßnahme betroffen. Die 3G-Regel auf Mallorca greift nach einer Richtigstellung der Balearen-Regierung nur für Restaurants ab 50 Personen. Bars und Cafés sind demnach nicht von der Maßnahme betroffen.

07.12.2021 Montenegro begrenzt Gültigkeit des Impfnachweises Die montenegrinische Regierung hat eine Verkürzung der Gültigkeit von Impf- und Genesenennachweisen beschlossen. Die Zertifikate dürfen nicht älter als sechs Monate sein. Die montenegrinische Regierung hat eine Verkürzung der Gültigkeit von Impf- und Genesenennachweisen beschlossen. Die Zertifikate dürfen nicht älter als sechs Monate sein.