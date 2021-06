Kanaren: Kein Corona-Test bei Hotel-Check-in für Geimpfte und Genesene

München, 03.06.2021 | 09:03 | soe

Auf den Kanaren müssen gegen das Coronavirus Geimpfte und von ihm Genesene ab sofort kein negatives Corona-Testergebnis mehr vorzeigen, wenn sie in ein Hotel oder in eine Ferienwohnung einchecken. Wie aus dem im kanarischen Amtsblatt BOC am 2. Juni veröffentlichten Beschluss 2817 hervorgeht, kann ein Nachweis über eine Impfung oder Genesung den bisher von ausländischen Touristen geforderten negativen Test ersetzen. Die Testpflicht bei der Einreise auf die Kanaren bleibt jedoch auch für geimpfte und genesene Reisende aus dem Ausland vorerst bestehen.



Auf den Kanaren benötigen deutsche Urlauber mit Impf- oder Genesungsnachweis für den Check-in ins Hotel keinen negativen Corona-Test mehr.



Zugang zum Hotel mit Test, Impf- oder Genesungsnachweis



Als erste Option kann weiterhin ein maximal 72 Stunden alter Corona-Test vorgelegt werden. Alternativ wird der Nachweis über eine maximal acht Monate alte vollständige Impfung oder eine zwischen 15 Tagen und vier Monaten vor Einreise vorgenommene Erstimpfung anerkannt. Der verwendete Impfstoff muss von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen sein. Die vierte Möglichkeit besteht in der Erbringung eines ärztlichen Attests, das die Genesung von einer Corona-Infektion in den letzten sechs Monaten belegt.



Mit einer neuen Einreiseverordnung vom 31. Mai hatte die kanarische Regionalregierung bereits die Einreise auf die Inselgruppe für Geimpfte und Genesene erleichtert. Sofern sie aus einer anderen spanischen Region anreisen, entfällt die Testpflicht. Reisende aus dem Ausland müssen im Moment jedoch weiterhin einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder TMA-Test vorweisen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Dies soll sich jedoch ab dem 7. Juni ändern: Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am 21. Mai auf der Touristikmesse Fitur ankündigte, sollen ab dem 7. Juni auch Geimpfte und Genesene aus dem Ausland ohne zusätzlichen Test nach Spanien einreisen dürfen. Diese landesweite Regelung würde dann auch für die Balearen und Kanaren greifen. Im Moment steht die Veröffentlichung des Beschlusses im spanischen Amtsblatt jedoch noch aus, womit die Ankündigung noch nicht rechtskräftig ist. Deutsche Urlauber sind deshalb auf der sicheren Seite, wenn sie trotz Impfung oder Genesung zusätzlich einen Corona-Test für die Einreise auf die Kanaren einplanen. Die neue Regelung ist bereits mit der offiziellen Publikation am 2. Juni in Kraft getreten. In dem Regierungsbeschluss ist festgeschrieben, dass der Zugang zu Beherbergungsgebieten auf den Kanaren – neben Hotels fallen auch Ferienwohnungen darunter – bei Erfüllung einer von vier Bedingungen gewährt wird. Diese Bestimmungen gelten jeweils für Reisende, die aus dem Ausland auf die Kanaren kommen und nicht dort ansässig sind.Als erste Option kann weiterhin ein maximal 72 Stunden alter Corona-Test vorgelegt werden. Alternativ wird der Nachweis über eine maximal acht Monate alte vollständige Impfung oder eine zwischen 15 Tagen und vier Monaten vor Einreise vorgenommene Erstimpfung anerkannt. Der verwendete Impfstoff muss von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen sein. Die vierte Möglichkeit besteht in der Erbringung eines ärztlichen Attests, das die Genesung von einer Corona-Infektion in den letzten sechs Monaten belegt.Mit einer neuen Einreiseverordnung vom 31. Mai hatte die kanarische Regionalregierung bereits die Einreise auf die Inselgruppe für Geimpfte und Genesene erleichtert. Sofern sie aus einer anderen spanischen Region anreisen, entfällt die Testpflicht. Reisende aus dem Ausland müssen im Moment jedoch weiterhin einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder TMA-Test vorweisen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Dies soll sich jedoch ab dem 7. Juni ändern: Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am 21. Mai auf der Touristikmesse Fitur ankündigte, sollen ab dem 7. Juni auch Geimpfte und Genesene aus dem Ausland ohne zusätzlichen Test nach Spanien einreisen dürfen. Diese landesweite Regelung würde dann auch für die Balearen und Kanaren greifen. Im Moment steht die Veröffentlichung des Beschlusses im spanischen Amtsblatt jedoch noch aus, womit die Ankündigung noch nicht rechtskräftig ist. Deutsche Urlauber sind deshalb auf der sicheren Seite, wenn sie trotz Impfung oder Genesung zusätzlich einen Corona-Test für die Einreise auf die Kanaren einplanen.

