Kap Verde: 3G-Nachweis und Maskenpflicht abgeschafft

München, 10.05.2022 | 15:00 | soe

Kap Verde hat mit Wirkung zum 10. Mai die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen größtenteils abgeschafft. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda muss der Mund-Nase-Schutz auf dem Archipel nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitseinrichtungen getragen werden. Zugleich entfällt die Pflicht, für den Zutritt zu Freizeitaktivitäten und kulturellen Einrichtungen einen 3G-Nachweis vorzuzeigen – für die Einreise herrscht diese aber weiterhin.



In Kap Verde gilt seit heute in den meisten öffentlichen Innenräumen keine Maskenpflicht mehr.

Bereits am 26. April hatte Premierminister José Ulisses Correi e Silva angekündigt, dass das Masketragen auf den Kapverden künftig in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr obligatorisch sein wird. Am heutigen Dienstag trat die Lockerung nun in Kraft. Lediglich wenige Gebäude und Infrastrukturen bilden noch Ausnahmen, darunter Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Apotheken sowie Sammeltransporte von Passagieren und Passagierinnen auf dem Land-, Luft- und Seeweg.Um Erholungs- und Freizeitaktivitäten nachzugehen, Restaurants oder Cafés zu besuchen und an Shows sowie Veranstaltungen teilzunehmen, müssen die Menschen in Kap Verde von nun an keinen Impfnachweis oder negativen Corona-Test mehr vorlegen. Dies gilt auch für sämtliche kulturellen Einrichtungen. Events müssen fortan nicht länger durch die Gesundheitsbehörden genehmigt werden. Für Überlandreisen wird die 3G-Regel allerdings weiterhin angewendet, Fährüberfahrten und Flüge zwischen den einzelnen Inseln dürfen also nur mit einem entsprechenden Nachweis genutzt werden.Auch für die Einreise in den Inselstaat wird weiterhin der Nachweis über eine gültige Corona-Impfung, -Genesung oder ein negatives Testergebnis verlangt. Dabei sind maximal 72 Stunden alte PCR-Tests sowie höchstens 48 Stunden alte Antigen-Schnelltests zugelassen. Außerdem müssen Reisende vor der Ankunft ein Einreise- sowie ein Gesundheitsformular ausfüllen.