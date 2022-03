Kap Verde: Lockerung der Corona-Maßnahmen

München, 08.03.2022 | 10:00 | twi

Seit dem 7. März gelten auf den Kapverden gelockerte Infektionsschutzmaßnahmen. So wurden unter anderem Zugangsbeschränkungen zu gastronomischen Einrichtungen aufgehoben und die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit angepasst. Begründet wurden die Lockerungen von den Behörden mit einer verbesserten epidemiologischen Lage. Die Einreisebestimmungen bleiben von den Änderungen jedoch unberührt.



Mit der neuen Regelung müssen beim Besuch von Restaurants und Bars keine Impfzertifikate, Genesenennachweise oder negative Testergebnisse mehr vorgezeigt werden. Die 3G-Regel gilt jedoch noch immer in allen Hotels und sonstigen touristischen Unterkünften auf den Inseln. Auch in Nachtclubs findet die 3G-Regelung weiterhin Anwendung, aufgrund dessen müssen dort aber keine Masken getragen werden. In allen anderen geschlossenen Räumen gilt nach wie vor die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, die Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen wurde jedoch abgeschafft. In Einzelhandelsgeschäften dürfen Kundinnen und Kunden ohne Einschränkungen einkaufen, zudem können die meisten kulturellen Events und Sportveranstaltungen ohne Kapazitätsgrenzen besucht werden. Für Reisen zwischen den einzelnen kapverdischen Inseln müssen alle Personen nachweisen, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ auf sie getestet wurden.Für die Einreise auf die Kapverden müssen alle Urlauberinnen und Urlauber unabhängig von ihrem Impf- oder Genesungsstatus einen Negativtest auf COVID-19 nachweisen können. Dieser wird von den Airlines vor dem Abflug kontrolliert. Als Testnachweise werden maximal 72 Stunden alte PCR- und höchstens 48 Stunden alte Antigentests akzeptiert. Zudem müssen Reisende bei Ankunft ein Gesundheitsformular und in den letzten fünf Tagen vor der Einreise ein Online-Formular zur Reiseregistrierung ausfüllen. Nach der Ankunft auf den Kapverden wird direkt am Flughafen eine Temperaturmessung durchgeführt. Reisende, bei denen Fieber oder erhöhte Temperatur festgestellt wird, müssen sich einem weiteren Coronatest unterziehen. Ist dieser positiv, wird eine Quarantäne in einem Isolationszentrum angeordnet, die bis zu 14 Tage andauern kann.Der afrikanische Inselstaat ist derzeit kaum von Corona betroffen. Nachdem zum Jahreswechsel ein sprunghafter Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von knapp über 20 auf 1.323,9 beobachtet worden war, stabilisierten sich die Zahlen bis Ende Januar wieder und fielen stark ab. Am 8. März wurde der Inzidenzwert mit 2,1 angegeben, im gesamten Staatsgebiet wird im Sieben-Tage-Schnitt nur noch eine Neuinfektion pro Tag gemeldet. Von den etwa 560.000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren am 5. März 53,4 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft.