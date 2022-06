Kap Verde: Testfreie Einreise nur mit Booster-Impfung möglich

München, 27.06.2022 | 10:35 | twi

Ab dem 1. Juli erkennen die kapverdischen Behörden nur Reisende, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, als vollständig geimpft an. Somit dürfen nur geboosterte Urlauberinnen und Urlauber ohne einen vorherigen Test auf das Coronavirus einreisen. Die neue Regelung gilt nicht nur für die Einreise in den afrikanischen Inselstaat, sondern auch für Reisen zwischen den einzelnen Inseln.



Um in Kap Verde als vollständig geimpft zu gelten, ist ab dem 1. Juli eine Booster-Dosis nötig.

Mit der neuen Regelung gelten für Personen, die nur eine Grundimmunisierung erhalten haben, dieselben Testpflichten wie für nicht oder nicht vollständig geimpfte Reisende. So ist auch für diese Personen für die Einreise ein negativer Test auf COVID-19 erforderlich. Akzeptiert werden bei Abflug maximal 72 Stunden alte PCR- oder höchstens 48 Stunden alte Antigentests. Mit einer Auffrischungsimpfung entfällt die Testpflicht für Urlauberinnen und Urlauber, als Impfnachweis kann dabei das digitale COVID-Zertifikat der EU vorgelegt werden. Dieselben Regeln gelten auch für Reisen zwischen den Inseln per Flugzeug oder Schiff. Für die Einreise wird zusätzlich ein Online-Formular zur Reiseregistrierung gefordert, das bestenfalls fünf Tage vor der Ankunft bearbeitet werden sollte. Zudem muss eine Gesundheitserklärung ausgefüllt werden.Im Inselstaat gilt noch mindestens bis zum 6. Juli der pandemiebedingte Alarmzustand. Die Regierung kann auf Grundlage dessen je nach Infektionslage Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 verabschieden. Diese können sich auf den verschiedenen Inseln unterscheiden. Derzeit besteht überall die Pflicht, einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ein Mund-Nase-Schutz muss momentan noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, zu denen auch Flugzeuge und Schiffe zählen, sowie in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen getragen werden. Im gesamten Land sind die Strände öffentlich zugänglich, nur in Praia auf Santiago werden diese bereits ab 20 Uhr geschlossen. Restaurants, Bars und Cafés dürfen bis Mitternacht Gäste bewirten, in Nachtclubs gilt eine Sperrstunde von 4 Uhr.Nachdem sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Inseln von Februar bis Ende Mai auf einem konstant niedrigen Niveau von unter zehn bewegt hatte, ist sie seit Anfang Juni wieder etwas angestiegen. Derzeit liegt der Inzidenzwert bei 220,7, jeden Tag infizieren sich im Durchschnitt 177 Menschen mit COVID-19. Von der impfberechtigten Bevölkerung der kapverdischen Inseln waren am 21. Juni laut einem wöchentlich von der Regierung herausgegebenen Bulletin etwas mehr als 78 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft.