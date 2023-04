Kappadokien 2023: Heißluftballonzeit im Frühsommer

München, 26.04.2023 | 14:22 | spi

Kappadokien mit dem Heißluftballon zu erkunden, ist ein unvergessliches Erlebnis. In den frühen Morgenstunden starten fast gleichzeitig mehrere farbenprächtige Heißluftballons in den Himmel. Die malerische Felslandschaft mit ihren Feenkaminen und Lichtspielen ist aus der Vogelperspektive ebenso beeindruckend wie die Ballonschar am Morgenhimmel. Von Mitte April bis Ende Mai und im Herbst herrschen die besten Wetterbedingungen für einen Rundflug in Kappadokien.



Ab Mitte April heben wieder vermehrt Heißluftballons in Kappadokien ab.



Feenkamine in Göreme



Über 100 historische Höhlenkirchen können im Freilichtmuseum von Göreme besichtigt werden. Das heutige UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe liegt in einem Gebiet, dessen Landschaft durch intensive vulkanische Aktivität geformt wurde. Durch unregelmäßige Ausbrüche und Erosion entstanden Höhlensysteme und besondere Felsstrukturen, die als Feenkamine bekannt sind. Bereits um 8.000 vor Christi siedelten hier Menschen. Und noch heute sind die Spuren der verschiedenen Kulturen in unterirdischen Städten, sakralen Bauten und archäologischen Funden sichtbar.



Eine Reise nach Kappadokien



In Kappadokien beginnt die Heißluftballonsaison. Im Frühjahr und später im Herbst sind die Temperaturen angenehm warm, aber noch nicht zu heiß. Viele Anbieter laden zu einer Ballonfahrt zu Preisen zwischen 120 und 230 Euro ein. Für größere Gruppen lohnt sich oft eine Privatfahrt, da der Preis dann niedriger ist. Ein Flug dauert mindestens 60 Minuten, je nach Wetter und Stimmung aber auch mal drei Stunden. Es gibt auch Angebote mit Verpflegung und sogar anschließenden Führungen durch den Nationalpark Göreme.

