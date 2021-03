Kein Reiseverbot für Urlauber ins Ausland

München, 30.03.2021 | 09:37 | soe

Ein generelles Reiseverbot ins Ausland für Touristen wird es in Deutschland nicht geben. Dies berichten mehrere Medien am 30. März unter Berufung auf die Äußerung eines Regierungssprechers gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. Demnach sei der Prüfauftrag von Bundeskanzlerin Merkel bezüglich des Verbots von touristischen Auslandsreisen abgeschlossen und wurde negativ beschieden.



Der Vorschlag eines generellen Verbots von Urlaubsreisen ins Ausland wurde gekippt.

Auslandsreisen zu Urlaubszwecken bleiben für Deutsche damit weiterhin generell möglich und erlaubt. Der Sprecher der Regierung verwies auf die bereits jetzt geltenden Bestimmungen für Reisende und ergänzte, dass derzeit keine darüber hinausgehenden juristischen Regelungen in Planung sind. Die Bundesregierung hatte zuvor erwogen, angesichts der steigenden Buchungszahlen vor allem für Mallorca Urlaubsreisen ins Ausland mit einem Verbot zu belegen, unabhängig von der Einstufung der Corona-Risikogebiete. Dieser Vorstoß scheiterte jedoch an juristischen Hürden: Laut Meinung von Rechtsexperten ist eine solche Regelung nicht mit den im Grundgesetz verankerten persönlichen Freiheiten vereinbar.Nachdem Mallorca sowie die gesamten Balearen zum 14. März vom Robert Koch-Institut von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen worden waren, stieg die Nachfrage nach Urlaubsangeboten auf Deutschlands liebster Ferieninsel. In der Folge stockten Reiseveranstalter und Airlines ihre Kapazitäten auf, insbesondere über die Osterfeiertage wird es nun zahlreiche Reisemöglichkeiten von deutschen Flughäfen nach Mallorca geben. Die ersten Reisegäste erreichten die Mittelmeerinsel bereits in der vergangenen Woche, laut Angaben der mallorquinischen Behörden blieben die Infektionszahlen seither nach wie vor niedrig. Zum Stand des 28. März verzeichneten die Balearen einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 28,7. In Deutschland liegt er derzeit im Bundesdurchschnitt bei 135,2.Seit dem heutigen Dienstag gilt eine neue Corona-Einreiseverordnung, die für alle per Flugzeug aus dem Ausland einreisenden Personen einen Corona-Test vor Antritt des Fluges vorschreibt. Kann der Airline vor dem Abflug kein negatives Testergebnis vorgezeigt werden, darf der Passagier nicht an Bord. Als Testmethoden sind neben PCR-Tests auch die günstigeren Antigen-Schnelltests zugelassen, die Kosten tragen die Fluggäste. Zahlreiche Veranstalter bieten für Pauschalreisende jedoch den Testservice am Urlaubsort ohne Zusatzkosten an, auch eine eventuelle Quarantäne bei positiv ausfallendem Resultat wird von sogenannten COVID-Schutzpaketen vieler Pauschalreisen abgedeckt. Zusätzlich hat Mallorca eigene Quarantänehotels auf der Insel eingerichtet, die positiv getestete Touristen mit ihrer Europäischen Krankenversicherungskarte gratis beziehen dürfen.