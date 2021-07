Kroatien: Einreiseregeln überraschend verschärft

München, 02.07.2021 | 08:59 | soe

Kroatien hat zum 1. Juli überraschend seine Einreiseregeln verschärft. Das Land fordert nun von Einreisenden den Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis durch das digitale COVID-Zertifikat der EU. Alternativ werden auch einzelne Bescheinigungen der jeweiligen Länder anerkannt. Seit der letzten Woche durften deutsche Urlauber frei nach Kroatien einreisen, nun unterliegen auch sie der Nachweispflicht an der Grenze.



Kroatien hat zum 1. Juli überraschend die Einreiseregeln verschärft.

Eigentlich soll das digitale COVID-Zertifikat der EU das Reisen innerhalb Europas erleichtern – für Kroatien-Urlauber bedeutet dessen Einführung nun jedoch eine Verschärfung der Auflagen. Diese Entwicklung erfolgte offenbar ohne Vorankündigung der offiziellen Stellen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach wurden Einreisende beim Grenzübertritt nach Kroatien am 1. Juli plötzlich zum Vorlegen eines Test-, Genesungs- oder Impfzertifikats aufgefordert, unabhängig von ihrem Herkunftsland. Akzeptiert wurden die seit gestern neu eingeführten EU-Zertifikate oder Bescheinigungsdokumente aus den Herkunftsländern. Durch die verstärkten Grenzkontrollen bildeten sich am Grenzübergang Gorican lange Staus.Zum 17. Juni hatte das Europäische Zentrum für die Prävention von Krankheiten (ECDC) 14 deutsche Bundesländer auf die Grüne Liste gesetzt, an der sich viele Staaten bei der Erstellung ihrer eigenen Risiko-Einstufungen orientieren. Inzwischen zeigt die Karte des ECDC für ganz Deutschland die grüne Farbe an. Kroatien erlaubte deutschen Einreisenden daraufhin den Grenzübertritt ohne Test- oder anderweitige Nachweispflicht, auch eine Quarantänevorgabe bestand nicht. Seit dem 1. Juli hat sich das nun wieder geändert.Parallel zu den verschärften Einreisebedingungen hat Kroatien am 1. Juli auch einige neue Corona-Maßnahmen eingeführt. Für die Teilnahme an Großveranstaltungen ab 100 Teilnehmern ist nun ebenfalls ein digitales COVID-Zertifikat der EU erforderlich, es wird auch für den Besuch von Nachtclubs, Bars und Diskotheken benötigt. Bäckereien im Land müssen nun um Mitternacht schließen, Restaurants dürfen zwischen 6 und 0 Uhr Gäste bewirten. Ab Mitternacht bis 6 Uhr ist der Verkauf alkoholischer Getränke verboten.