Kroatien: Kontrollen an Flughäfen bis 26. März

München, 05.01.2023 | 15:39 | soe

Kroatien ist zum 1. Januar 2023 dem Schengen-Raum beigetreten. Damit entfallen für Urlauberinnen und Urlauber die Kontrollen an den Grenzen – zunächst gilt dies jedoch nur für Einreisen auf dem Landweg. Wer auf einem kroatischen Flughafen landet, muss aus technischen Gründen noch bis zum 26. März dieses Jahres mit einer Einreisekontrolle rechnen.



Bisher mussten ausländische Reisegäste an der Grenze zu Kroatien häufig lange Wartezeiten in Kauf nehmen, da ihre Ausweisdokumente kontrolliert wurden. Mit dem Beitritt des Adria-Anrainers zur Schengen-Zone gilt nun die Freizügigkeit ohne Kontrollzwang. Zunächst profitieren jedoch nur Urlauberinnen und Urlauber davon, die mit dem Auto über den Landweg nach Kroatien einreisen. Sämtliche 73 Grenzposten an den Straßen wurden am 1. Januar geschlossen. Flugreisende müssen sich hingegen noch etwas gedulden: Erst zum 26. März sollen auch für sie die Einreisekontrollen in Kroatien entfallen. Begründet wird die Verzögerung mit technischen Anforderungen.Zeitgleich mit der erleichterten Einreise hat Kroatien zum 1. Januar auch den Euro als europäische Gemeinschaftswährung eingeführt. Somit müssen Reisende aus Deutschland nicht mehr ins Geldwechselbüro, um das Zahlungsmittel ihres Heimatlandes in kroatische Kuna umzutauschen. Noch bis zum 14. Januar gilt eine Übergangsfrist, während der in Kroatien mit beiden Währungen bezahlt werden kann. Wer von einem vergangenen Aufenthalt in dem Land noch Münzen oder Scheine besitzt, kann diese kostenfrei bis Ende 2023 in Euro umtauschen. Der Wechselkurs ist dabei auf 7,5345 Kuna für einen Euro festgelegt.Schon bisher zog das Land an der Adria alljährlich zahlreiche Touristen und Touristinnen an, besonders im Sommer sind die kroatischen Strände bei deutschen Reisegästen beliebt. Für die kommende Saison erhofft sich die Tourismusbranche einen weiteren Aufschwung, der durch die Einreise-Erleichterungen und den Währungswechsel noch begünstigt wird. Kroatien hat sämtliche Corona-Beschränkungen abgeschafft und begrüßt Besucherinnen und Besucher mit idyllischen Buchten an der Küste, vielen Naturparks mit Seen und Wasserfällen sowie kulturreichen Städten wie Pula, Split und Dubrovnik.