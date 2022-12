Laos schafft Corona-Einreisebeschränkungen ab

München, 28.12.2022 | 08:31 | soe

Laos verabschiedet sich von den coronabedingten Einreisebeschränkungen. Ab sofort dürfen Reisende in das südostasiatische Land einreisen, ohne einen Corona-Impfpass oder einen negativen Testnachweis vorzeigen zu müssen. Der Staat hatte die Einreise ausländischer Touristen und Touristinnen seit Mai 2022 wieder erlaubt, bislang galt dafür allerdings eine Nachweispflicht.



Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisegäste dürfen bereits seit sieben Monaten ohne weitere Auflagen nach Laos kommen, das Vorzeigen des Impfpasses an der Grenze genügte. Jedoch waren auch für Ungeimpfte die Einreisebeschränkungen überschaubar: Lediglich ein negativer Antigen-Schnelltest, der maximal 48 Stunden alt war, wurde gefordert. Weitere Tests nach der Ankunft oder Quarantänevorschriften gab es nicht mehr. Nach einer Regierungssitzung kündigte das Büro des laotischen Premierministers nun an, dass jegliche Corona-Einreiseregeln mit sofortiger Wirkung auf dem Land-, Luft- und Seeweg aufgehoben seien.Für einen Urlaub in Laos müssen Touristinnen und Touristen aus Deutschland einen Reisepass oder vorläufigen Reisepass vorlegen, der noch mindestens sechs Monate lang gültig ist und wenigstens drei freie Seiten aufweist. Außerdem wird ein Visum benötigt. Dieses kann vor der Einreise bei einer laotischen Auslandsvertretung beantragt werden, für Urlaubsaufenthalte bis zu 30 Tagen genügt jedoch auch das online erhältliche eVisa oder das an den internationalen Flughäfen bei der Ankunft ausstellbare Visa upon Arrival. Dieses kostet laut Auswärtigem Amt 40 US-Dollar, das eVisa 50 US-Dollar.Laos lockt mit großer landschaftlicher Schönheit und den Vorteilen eines noch nicht überlaufenen Touristenziels. In der Mekong-Ebene im Süden finden Besucher und Besucherinnen mehr als 4.000 Inseln vor, die wunderschöne Badestrände zu bieten haben. Im Norden des Landes fasziniert eine bergige Dschungellandschaft, während Städte- und Kulturinteressierte in der Hauptstadt Vientiane bunte Kolonialbauten und buddhistische Heiligtümer entdecken können.