Leipziger Buchmesse 2023: Europas größtes Lesefest

München, 25.04.2023 | 15:40 | spi

Die Leipziger Buchmesse ist die zweitgrößte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Vom 27. bis zum 30. April 2023 können sich Besucherinnen und Besucher druckfrische Informationen über den Buchmarkt einholen, literarischen Vorträgen lauschen und natürlich lesen. Fester Bestandteil der Buchmesse ist seit der Wende auch das größte europäische Lesefest Leipzig liest: In diesem Jahr bieten 3.200 Mitwirkende in der ganzen Messestadt eigene Veranstaltungen an. Auf der bunten Manga-Comic-Con (MCC), die sich die Messehallen mit der Buchmesse teilt, präsentieren unter anderem Cosplayerinnen und Cosplayer ihre aufwendig gestalteten Kostüme.



Die Leipziger Buchmesse 2023: Es darf wieder gelesen werden! © Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

2019 fand die letzte Leipziger Buchmesse statt. Dann ging die beliebte Publikumsmesse allerdings in eine coronabedingte Pause. Mit der Wiedereröffnung im Jahr 2023 werden erneut hunderttausende Besucherinnen und Besucher in die insgesamt fünf großen Messehallen strömen. Donnerstag, Freitag und Samstag ist die Messe von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag nur bis 17 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf, online und an den Tageskassen. Die Preise liegen zwischen 20 und 27 Euro für Erwachsene.In den Messehallen werden alle Themen und aktuellen Trends der Buchbranche präsentiert: von der Belletristik über Sach- und Fachbücher bis hin zur Kinder- und Jugendliteratur. Dabei kommen in Leipzig nationale und internationale Autorinnen und Autoren zu Wort. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Gastland Österreich. Neben der Literatur gibt es Ausstellungen zu digitalen Medien, Grafik, Musik und Pädagogik. Die MCC in den Hallen 1 und 3 zelebriert derweil ihre gezeichneten Welten in all ihren Facetten. Cosplay-Wettbewerbe, Comic- und Manga-Workshops sowie viele weitere Veranstaltungen lassen das Nerd-Herz höherschlagen.Die Leipziger Messe liegt verkehrsgünstig im Norden der Stadt. Mit dem Auto ist die Messe direkt über die Autobahnen A9, A14 und A38 zu erreichen. Reisende vom Flughafen Leipzig sind mit der S-Bahn Linie 5 oder 5X in wenigen Minuten auf dem Messegelände. Vom Hauptbahnhof aus können diese Linien sowie die S6 und die Straßenbahn 16 genutzt werden. Die Eintrittskarte zur Buchmesse gilt als kostenloses Hin- und Rückfahrticket für den öffentlichen Nahverkehr. Für das kommende April-Wochenende sind viele Hotels bereits ausgebucht. Alternativ können Reisende in Halle übernachten. Aus der Nachbarstadt ist die Messe auch mit der S-Bahn ohne Umsteigen in rund einer Stunde zu erreichen.