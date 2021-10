Lettland im Lockdown seit 21. Oktober

München, 21.10.2021 | 09:47 | rpr

Mit einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen ist Lettland in den Lockdown getreten. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, gelten in dem baltischen Staat mit Wirkung zum 21. Oktober strikte Corona-Beschränkungen, wie etwa eine nächtliche Ausgangssperre und die Schließung von nicht lebensnotwendigen Einrichtungen. Die Restriktionen sollen bis vorerst 15. November in Kraft bleiben.



Am 21. Oktober ist Lettland in den Lockdown getreten.



Einreisebestimmungen bleiben unverändert



Unverändert bleiben hingegen die Einreisebestimmungen für Lettland. Demnach dürfen Reisende aus Deutschland weiterhin ohne triftigen Grund einreisen. Sofern bei Einreise das digitale COVID-Zertifikat der EU vorgelegt werden kann, müssen Reisende keinen negativen PCR-Test nachweisen und sich in keine zehntägige Quarantäne begeben. Dennoch besteht für alle Einreisenden eine Registrierungspflicht: Demnach muss 48 Stunden vor geplanter Einreise ein elektronischer Fragebogen ausgefüllt werden, aus welchem im Anschluss ein QR-Code generiert wird. Dieser ist während des gesamten Aufenthaltes mitzuführen.



Unterdurchschnittliche Impfquote im europäischen Vergleich



