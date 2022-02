Litauen: Einreise ohne Beschränkungen für Europäer

München, 22.02.2022 | 10:21 | soe

Litauen hat zum 15. Februar für Reisende aus der Europäischen Union alle Einreisebeschränkungen aufgehoben. Damit dürfen auch Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland wieder in das baltische Land einreisen, ohne einen Impf-, Genesungs- oder negativen Testnachweis erbringen zu müssen. Darüber hinaus gilt die 3G-Regel auch in touristischen Einrichtungen innerhalb Litauens nicht mehr.



Neben Einreisenden aus der Europäischen Union profitieren auch Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum von den aufgehobenen Einreiseregeln. Wie das litauische Fremdenverkehrsamt mitteilt, müssen sich nur Einreisende aus Drittstaaten noch an Test- beziehungsweise Quarantänepflichten beim Grenzübertritt halten, ab dem 1. April soll für sie die Einreise gemäß der 3G-Regel ohne zusätzliche Auflagen möglich sein. Mit der Lockerung richtet sich Litauen nach den Empfehlungen der WHO und erhofft sich einen Aufschwung der angeschlagenen Tourismusindustrie.Nach Informationen des Fremdenverkehrsamtes sind die meisten Sehenswürdigkeiten in Litauen für Touristen und Touristinnen geöffnet. Bereits seit dem 5. Februar muss kein 3G-Nachweis mehr vorgelegt werden, um öffentliche Innenräume wie Hotels, Restaurants, Bars oder Kultureinrichtungen zu besuchen. Lediglich grundlegende Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in geschlossenen Räumen und dem öffentlichen Nahverkehr sowie das Einhalten eines Mindestabstands sind noch in Kraft.In Litauen sinken die Infektionszahlen seit zwei Wochen kontinuierlich, bewegen sich jedoch noch immer auf verhältnismäßig hohem Niveau. Mit Stand zum 22. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.688,9. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung gelten als vollständig geimpft, rund ein Drittel haben bereits eine Auffrischungsdosis erhalten. Litauens Wirtschaftsministerin Aušrinė Armonaitė bezeichnet das baltische Land als einen der ersten europäischen Staaten, der seine Grenzen für den Reiseverkehr innerhalb der EU wieder vollständig öffnet.