London: U-Bahn-Streik am 25. November beeinträchtigt Anreise nach Heathrow

München, 24.11.2022 | 09:30 | soe

In London müssen sich Reisende am 25. November auf Probleme im U-Bahn-Verkehr einstellen. Grund ist ein Streik der Mitarbeitenden, der sich auf den Betrieb mehrerer Haltestellen und Bahnhöfe auswirken wird. Unter anderem sind die U-Bahn-Stationen am Flughafen Heathrow betroffen, weshalb es zu Problemen bei der An- und Abreise von Fluggästen kommen kann.



Die Londoner U-Bahn zum Flughafen Heathrow wird am 25. November bestreikt.

Die Beschäftigten von neun Londoner U-Bahn-Stationen, welche durch die Gewerkschaft National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) vertreten werden, sollen gemäß einem Streikaufruf am morgigen Freitag die Arbeit niederlegen. Aus diesem Grund sind Verspätungen, Bahnausfälle und weitere Betriebsstörungen sehr wahrscheinlich, zudem kann es an den Ausweichstrecken zu erhöhtem Passagieraufkommen und Staus kommen. Die betroffenen U-Bahn-Stationen sind Euston, Green Park, Hatton Cross, Hounslow West, Kings Cross St Pancras und Victoria Station. Außerdem werden auch die Haltestellen Heathrow Terminals 2 & 3, Heathrow Terminal 4 und Heathrow Terminal 5 bestreikt.Reisende, die morgen am Londoner Airport Heathrow ankommen und in die Innenstadt fahren möchten oder die per U-Bahn zum Flughafen anreisen wollen, müssen sich nach alternativen Transportmöglichkeiten umsehen. So steht beispielsweise der Flughafenzug Heathrow Express zur Verfügung, welcher zwischen 5 Uhr und Mitternacht alle 15 Minuten verkehrt. Er verbindet den internationalen Airport in rund einer Viertelstunde Fahrzeit mit dem Londoner Bahnhof Paddington. Das Ticket kostet zwischen 21,50 und 26,50 britischen Pfund. Zwischen 23:30 und 5 Uhr fährt ein Nachtbus mit einer 20-minütigen Frequenz zum Trafalgar Square. Auch tagsüber gibt es Busse von Heathrow zur Victoria Station, deren Fahrt mit rund sechs Pfund zu Buche schlägt. Sie benötigen für die Strecke jedoch je nach Zahl der Zwischenhalte zwischen 40 und 90 Minuten.Die Gewerkschaft RMT hat den jüngsten Streik der Londoner U-Bahn-Beschäftigten initiiert, um gegen Personalkürzungen zu protestieren. Die Aktion ergänzt die Ankündigung eines umfassenden Bahnstreiks in der Vorweihnachtszeit sowie zu Beginn des neuen Jahres, den die RMT vor zwei Tagen angekündigt hatte. Er findet an vier Terminen jeweils für 48 Stunden statt und betrifft den landesweiten Zugverkehr Großbritanniens. Sollte sich der Großteil der 40.000 zum Ausstand aufgerufenen Beschäftigten an dem Streik beteiligen, ist mit massiven Störungen zu rechnen.