Malaysia prüft Öffnung von Inseln für Geimpfte

Malaysia erwägt den Start eines touristischen Pilotprojekts für geimpfte Ausländer. Nach Plänen der Tourismusministerin Datuk Seri Nancy Shukri könnten bereits ab September wieder Touristen auf die Insel Langkawi und zu weiteren Zielen reisen, die im Rahmen einer Tourismusblase kontrolliert geöffnet werden sollen. Voraussetzung ist nach einem Bericht des Portals Reise vor 9, dass die Bevölkerung der Urlaubsorte bis dahin eine Herdenimmunität erreicht.



Bis Ende August soll das Impfprogramm Malaysias 80 Prozent der Bevölkerung auf Langkawi gegen COVID-19 immunisieren, anschließend sei die Schaffung einer Reiseblase denkbar. Diese soll nicht nur die beliebte Urlaubsinsel im Nordwesten des Staates umfassen, sondern könnte auch auf Resortinseln ausgedehnt werden. Als Kriterium gilt, dass die Touristenziele die Bewegungen der Besucher leicht nachvollziehen und steuern lassen. Damit soll die Sicherheit der Gäste und Einwohner sichergestellt werden. Aus dem gleichen Grund sieht die Ministerin vor, die touristische Öffnung vorerst nur für vollständig geimpfte Personen zu ermöglichen. Konkrete Details zu den Einreisebedingungen oder einem fixen Startdatum wurden allerdings noch nicht bekanntgegeben.Wie auch mehrere andere Staaten Südostasiens wird Malaysia derzeit von der heftigsten Infektionswelle seit Pandemiebeginn heimgesucht. Die Fallzahlen steigen seit Mitte Juni stetig an, aktuell verzeichnet der Staat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 447,6 (Stand zum 17. August). Seit Mai befindet sich Malaysia in einem Lockdown, nachdem die Feierlichkeiten anlässlich des islamischen Zuckerfests zu einer starken Verbreitung des Virus geführt hatten. Dennoch steigt der Druck auf die Wirtschaft und auch den Tourismussektor des Landes, welcher vor der Pandemie Einnahmen von rund 18 Milliarden US-Dollar generierte. Aus deutscher Sicht wird Malaysia seit dem 13. Juni als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Das asiatische Land selbst verbietet aktuell noch die Einreise ausländischer Staatsbürger.Vor Beginn der Corona-Pandemie bemühte sich Malaysia verstärkt darum, auch in Europa einen Ruf als attraktives Touristenziel aufzubauen. Das Land war im Jahr 2019 offizielles Partnerland der Tourismusmesse ITB in Berlin. Mit einer Kombination aus weißen Stränden, tropischem Regenwald und pulsierenden Städten mit vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten wollte Malaysia zu den etablierten Urlaubsländern wie Thailand, Indonesien und Vietnam aufschließen; durch die Pandemie erlitten die Bemühungen jedoch einen herben Rückschlag.