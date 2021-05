Malediven: Ausgangssperre in Greater Malé verlängert

München, 25.05.2021 | 09:19 | cge

Die nächtliche Ausgangssperre in der Hauptstadtregion Greater Malé auf den Malediven wurde bis zum 9. Juni 2021 verlängert. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda weiterhin berichtet, wurde zudem die Dauer ausgeweitet. Künftig gilt sie zwischen 16 Uhr und 8 Uhr am Folgetag.



Malediven: Die Ausgangssperre in Greater Malé wurde verlängert.

In Greater Malé sowie auf den Inseln Hulhumale und Villimale auf den Malediven wurde die nächtliche Ausgangssperre zuvor bereits verlängert. Nun erweiterten die Behörden auch die Dauer um vier Stunden. Bisher galt diese zwischen 16 Uhr und 4 Uhr am Folgetag, künftig greift sie zwischen 16 Uhr und 8 Uhr. Die Menschen in Greater Malé dürfen ihre Häuser in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen verlassen und benötigen hierfür eine Bewegungserlaubnis, die von der Polizei ausgestellt wird. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Fracht, Lieferungen und wesentliche Dienstleistungen. In Greater Malé dürfen sich außerdem nicht mehr als fünf Personen versammeln.Neben der nächtlichen Ausgangssperre in Greater Malé sind auf den Malediven weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. So müssen, außer bei sportlichen Aktivitäten, alle Personen über zwei Jahren im öffentlichen Raum eine Gesichtsmaske tragen. Zwischen Mitternacht und 4 Uhr sind Bewegungen von Fahrzeugen verboten. Zwischen den Inseln darf weiterhin nur aus wesentlichen Zwecken gereist werden. Hierfür bedarf es im Vorfeld einer Genehmigung.Ausländische Besucher dürfen auf die Malediven einreisen, sofern sie einen negativen und höchstens 96 Stunden alten PCR-Test vorlegen können. Außerdem müssen Einreisende innerhalb von 24 Stunden vor Reiseantritt eine elektronische Gesundheitserklärung einreichen. Ein Nachweis über eine Buchungsbestätigung eines Resorts für die gesamte Aufenthaltsdauer ist ebenfalls vorzulegen. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Seit dem 9. Mai 2021 werden die Malediven durch das Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet eingestuft.